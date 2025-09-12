Siddaramaiah's promise to rename Bengaluru Shivajinagar metro: ’कर्नाटक सरकार के बेंगलुरु में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने के प्रस्ताव ने कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा खड़ा कर दिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया. बीजेपी और शिवसेना ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है, जबकि कांग्रेस पर सियासी हमले तेज हो गए हैं. सबसे पहले जानते हैं आखिर क्यों मचा यह विवाद.

क्यों है विवाद? छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम

बेंगलुरु के शिवाजी नगर में बन रहे मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव महाराष्ट्र में संवेदनशील मुद्दा बन गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के गौरव हैं और उनके नाम से जुड़ी किसी भी बात को लेकर लोग भावुक हैं. इस फैसले ने धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भी हवा दी है, जिससे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच तनाव बढ़ गया है.

फडणवीस का गुस्सा, कांग्रेस पर निशाना

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस कदम को छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, “कर्नाटक सरकार का शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मैरी करना गलत है. यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है.” फडणवीस ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, “नेहरू के जमाने से कांग्रेस शिवाजी महाराज का अपमान करती रही है. उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी थी. मैं प्रार्थना करता हूं कि सिद्धारमैया को सद्बुद्धि मिले और वे इस फैसले को वापस लें.”

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी और शिवसेना का विरोध

बीजेपी एमएलसी चित्रा वाघ ने महाराष्ट्र कांग्रेस से इस मुद्दे पर जवाब मांगा. उन्होंने कहा, “कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मैरी करने की मांग की थी. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र को इसकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है.” दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, “शिवाजी नगर पहले से ही इस नाम से जाना जाता है. स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज नगर होना चाहिए. वे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक थे. जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि सियासत.”

सियासत और जनता की भावनाएं

यह मामला सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं रहा. बीजेपी और शिवसेना ने इसे कांग्रेस की शिवाजी महाराज विरोधी नीति से जोड़कर सियासी रंग दे दिया है. महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और उनके सम्मान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाता. इस विवाद ने दोनों राज्यों में सियासी माहौल गरमा दिया है.