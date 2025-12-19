Advertisement
'नीतीश कुमार ने 22 करोड़ भारतीय मुसलमानों का किया अपमान', मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने जताया विरोध

JK Grand Mufti slams Bihar CM Nitish Kumar: एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर बिहार के CM नीतीश कुमार की आलोचना पूरे देश में हो रही है. अब इस मामले में जम्मू और कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने नीतीश कुमार के किए गए काम पर विरोध जताया है. जानते हैं पूरा मामला.
 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: krishna pandey |Last Updated: Dec 19, 2025, 09:36 AM IST
Nitish Kumar For Pulling Doctor Hijab: जम्मू और कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी निंदा की है, जब एक घटना सामने आई जिसमें नीतीश कुमार ने एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच लिया था. ग्रैंड मुफ्ती ने हिजाब हटाने को "अपमान" और "संवैधानिक मूल्यों के साथ विश्वासघात" बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटना "22 करोड़ भारतीय मुसलमानों" का अपमान है. और इस बात पर शर्म जताई कि नेता सत्ता के लिए ऐसे काम करेंगे, यह कहते हुए कि यह भारतीय संविधान के तहतगारंटीशुदा नैतिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है. ग्रैंड मुफ्ती ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे व्यवहार को सुधारा नहीं गया, तो इससे देश की एकता के लिए गंभीर परिणाम होंगे.

कई नेताओं ने जताया विरोध?
इस घटना से पूरे क्षेत्र में व्यापक आलोचना हुई है, सीएम उमर अब्दुल्ला और PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी जवाबदेही की मांग की और बिहार सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाया कि अगर वह सम्मान और अपमान के बीच फर्क नहीं कर सकती. इससे पहले उमर ने कहा था कि पब्लिक में किसी महिला को अपमानित करना "किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, नीतीश कुमार को पहले एक "धर्मनिरपेक्ष और समझदार नेता" के रूप में देखा जाता था, लेकिन ऐसी घटनाएं उनका असली चेहरा दिखा रही हैं.

नेता महिलाओं की स्वायत्त का सम्मान कब करेंगे?
निंदा में शामिल होते हुए PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का चेहरा जबरदस्ती हटाने का काम न केवल उसकी गरिमा का उल्लंघन है, बल्कि पितृसत्तात्मक अधिकार का खुला प्रदर्शन है. नेता महिलाओं की स्वायत्त का सम्मान कब करेंगे?" उन्होंने आगे कहा कि हालांकि PDP कुमार का सम्मान करती है, लेकिन पब्लिक में ऐसा व्यवहार उन्हें पद के लिए अयोग्य बनाता है, और उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया.

क्या है मामला?
सभी राजनीतिक और अन्य स्थानीय धार्मिक नेताओं ने एक मुस्लिम महिला के हिजाब के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ग्रैंड मुफ्ती की निंदा का समर्थन किया है. यह विवाद 15 दिसंबर, 2025 की एक घटना से शुरू हुआ, जहां नीतीश कुमार, आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय, एक मुस्लिम डॉक्टर का चेहरा खुद नीचे खींच लिया था.

