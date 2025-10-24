'ये मां काली का अपमान है, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख बंगाल पुलिस पर भड़की भाजपा, केवल एक वजह बता दो

पश्चिम बंगाल में मां काली की मूर्ति तोड़े जाने से लोगों में काफी गुस्सा है. साउथ 24 परगना की इस घटना को लेकर भाजपा पर राज्य की टीएमसी सरकार पर हमलावर है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह घटना मां काली का अपमान है. उन्होंने दोषियों को पापी और घुसपैठिया बताया. भाजपा नेता बंगाल पुलिस पर भी भड़के उन्होंने सोशल मीडिया पर ही पूछ लिया कि आप लोग शर्म से सिर झुका लो. सुवेंदु ने पश्चिम बंगाल पुलिस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'मां काली की मूर्ति को जेल वैन में रखने के अपने कृत्य को उचित ठहराने का एक कारण तो बता दो.'

अधिकारी ने कहा कि काकद्वीप की घटना मां काली का अपमान है... जिन्होंने ऐसा किया वे पापी और घुसपैठिए हैं. भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिली हुई है. ऐसे में उन्होंने बंगाल के हिंदुओं से एकजुट होने का आग्रह किया.

Today, the West Bengal Police arrested Maa Kali herself in Kakdwip! Yes — our Divine Mother was forced into a prison van by Mamata’s police! Add Zee News as a Preferred Source This is not Bangladesh — this is Bengal, the sacred land of Shakti! What a shame that Sanatani Hindus have… https://t.co/4q6DmCqnCX pic.twitter.com/ohUL8uy79T — Rakesh Singh राकेश सिंह (@RakeshSinghKol) October 22, 2025

उन्होंने कहा कि यहां पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर साजिश कर रही हैं इसलिए मैं बंगाल के हिंदू समुदाय से एकजुट होने का आह्वान करता हूं. इससे पहले सुवेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा पर कथित हमले की कड़ी निंदा की थी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था.

पुलिस ने बताया, एंबुलेंस फंसी थी इसलिए...

सोशल मीडिया पर मां काली की खंडित मूर्ति का वीडियो वायरल है. इसमें मूर्ति को प्रिजन वैन में रखने के पुलिस के कदम की काफी आलोचना हो रही है. राकेश सिंह ने लिखा, 'आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ने काकद्वीप में मां काली को ही अरेस्ट कर लिया. हां, हमारी मां को जबरन प्रिजन वैन में डाला गया.' ऐसे पोस्ट वायरल हुए तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी सफाई में ट्वीट किया. पुलिस की ओर से कहा गया कि काकद्वीप की घटना के बारे में कुछ लोग गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. तथ्य यह है कि सूर्यनगर ग्राम पंचायत के एक गांव के मंदिर में देवी काली की मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई. इस घटना के पीछे के व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Just list one reason justifying your act of placing Maa Kali's idol in the Prison Van.

Hang your heads in shame, you SHAMELESS SPINELESS Twerps. https://t.co/3azjI3HECy — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 23, 2025

स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मूर्ति के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और विसर्जन करने से इनकार कर दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने के लिए घंटों समझा-बुझाने का प्रयास किया जिससे गंभीर मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस को दिक्कत न हो. एंबुलेंस फंसी भी हुई थी. जब प्रदर्शनकारियों ने अपना संयम नहीं छोड़ा और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया तब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया. इसके बाद मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाई.

