देश

'ये मां काली का अपमान है, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख बंगाल पुलिस पर भड़की भाजपा, केवल एक वजह बता दो

West Bengal News: पहले मां काली की मूर्ति तोड़ा जाना फिर पुलिस का उस खंडित मूर्ति को जेल वाली गाड़ी में लेकर जाना... इससे बंगाल भाजपा ममत बनर्जी पर आक्रामक है. भाजपा ने इसे मां काली का अपमान और दोषियों को घुसपैठियां बताया है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:27 AM IST
'ये मां काली का अपमान है, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख बंगाल पुलिस पर भड़की भाजपा, केवल एक वजह बता दो

पश्चिम बंगाल में मां काली की मूर्ति तोड़े जाने से लोगों में काफी गुस्सा है. साउथ 24 परगना की इस घटना को लेकर भाजपा पर राज्य की टीएमसी सरकार पर हमलावर है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह घटना मां काली का अपमान है. उन्होंने दोषियों को पापी और घुसपैठिया बताया. भाजपा नेता बंगाल पुलिस पर भी भड़के उन्होंने सोशल मीडिया पर ही पूछ लिया कि आप लोग शर्म से सिर झुका लो. सुवेंदु ने पश्चिम बंगाल पुलिस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'मां काली की मूर्ति को जेल वैन में रखने के अपने कृत्य को उचित ठहराने का एक कारण तो बता दो.'

अधिकारी ने कहा कि काकद्वीप की घटना मां काली का अपमान है... जिन्होंने ऐसा किया वे पापी और घुसपैठिए हैं. भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिली हुई है. ऐसे में उन्होंने बंगाल के हिंदुओं से एकजुट होने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि यहां पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर साजिश कर रही हैं इसलिए मैं बंगाल के हिंदू समुदाय से एकजुट होने का आह्वान करता हूं.  इससे पहले सुवेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा पर कथित हमले की कड़ी निंदा की थी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था. 

पुलिस ने बताया, एंबुलेंस फंसी थी इसलिए...

सोशल मीडिया पर मां काली की खंडित मूर्ति का वीडियो वायरल है. इसमें मूर्ति को प्रिजन वैन में रखने के पुलिस के कदम की काफी आलोचना हो रही है. राकेश सिंह ने लिखा, 'आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ने काकद्वीप में मां काली को ही अरेस्ट कर लिया. हां, हमारी मां को जबरन प्रिजन वैन में डाला गया.' ऐसे पोस्ट वायरल हुए तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी सफाई में ट्वीट किया. पुलिस की ओर से कहा गया कि काकद्वीप की घटना के बारे में कुछ लोग गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. तथ्य यह है कि सूर्यनगर ग्राम पंचायत के एक गांव के मंदिर में देवी काली की मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई. इस घटना के पीछे के व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मूर्ति के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और विसर्जन करने से इनकार कर दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने के लिए घंटों समझा-बुझाने का प्रयास किया जिससे गंभीर मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस को दिक्कत न हो. एंबुलेंस फंसी भी हुई थी. जब प्रदर्शनकारियों ने अपना संयम नहीं छोड़ा और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया तब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया. इसके बाद मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

