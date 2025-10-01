Advertisement
trendingNow12943395
Hindi Newsदेश

श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से राष्ट्रगान को लेकर बड़ी आई है कि यहां कुछ लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है. पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उन्होंने सफाई दी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई

Srinagar National Anthem: श्रीनगर में राष्ट्रगान के अपमान की घटना सामने आई है. यहां पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मंगलवार शाम कुछ दर्शकों को हिरासत में ले लिया गया. आरोप है कि ये लोग राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़े नहीं हुए. यह घटना श्रीनगर के टीआरसी में मौजूद सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में हुई, जहां कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे.

जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान तय प्रोटोकॉल के तहत लाइव बैंड ने राष्ट्रगान बजाया. इसी बीच कोठीबाग पुलिस थाने की टीम ने दर्शक दीर्घा से 15 लोगों को इसलिए उठाया क्योंकि वे राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए. हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों ने इस पर सफाई दी है. उनका कहना है कि यह घटना किसी भी तरह से जानबूझकर की गई बेअदबी नहीं थी, बल्कि एक गलतफहमी की वजह से हुई.

यह भी पढ़ें:
इंतजार हुआ खत्म! IMD का बड़ा अलर्ट; जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें डेट

Add Zee News as a Preferred Source

सफाई में क्या बोले अभिभावक

एक अभिभावक ने बताया,'राष्ट्रगान बैंड के जरिए बजाया गया था लेकिन जिस हिस्से में वे बैठे थे, वहां आवाज बहुत धीमी और साफ नहीं थी. उन्हें पता ही नहीं चला कि राष्ट्रगान शुरू हो गया है. इसी वजह से वे समय रहते खड़े नहीं हो पाए. यह उनकी गलती नहीं, बल्कि स्थिति की वजह से हुई गलतफहमी थी.'

यह भी पढ़ें:
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा

में राष्ट्रगान का सम्मान

भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी आचार संहिताएं काफी सख्त मानी जाती हैं. हर नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रगान बजते ही खड़े होकर सम्मान जताए. 1971 का राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act) इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्रगान या ध्वज का जानबूझकर अपमान करना कानूनन अपराध है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Srinagar

Trending news

गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
;