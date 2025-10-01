श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से राष्ट्रगान को लेकर बड़ी आई है कि यहां कुछ लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है. पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उन्होंने सफाई दी है.
Srinagar National Anthem: श्रीनगर में राष्ट्रगान के अपमान की घटना सामने आई है. यहां पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मंगलवार शाम कुछ दर्शकों को हिरासत में ले लिया गया. आरोप है कि ये लोग राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़े नहीं हुए. यह घटना श्रीनगर के टीआरसी में मौजूद सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में हुई, जहां कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे.
जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान तय प्रोटोकॉल के तहत लाइव बैंड ने राष्ट्रगान बजाया. इसी बीच कोठीबाग पुलिस थाने की टीम ने दर्शक दीर्घा से 15 लोगों को इसलिए उठाया क्योंकि वे राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए. हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों ने इस पर सफाई दी है. उनका कहना है कि यह घटना किसी भी तरह से जानबूझकर की गई बेअदबी नहीं थी, बल्कि एक गलतफहमी की वजह से हुई.
एक अभिभावक ने बताया,'राष्ट्रगान बैंड के जरिए बजाया गया था लेकिन जिस हिस्से में वे बैठे थे, वहां आवाज बहुत धीमी और साफ नहीं थी. उन्हें पता ही नहीं चला कि राष्ट्रगान शुरू हो गया है. इसी वजह से वे समय रहते खड़े नहीं हो पाए. यह उनकी गलती नहीं, बल्कि स्थिति की वजह से हुई गलतफहमी थी.'
भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी आचार संहिताएं काफी सख्त मानी जाती हैं. हर नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रगान बजते ही खड़े होकर सम्मान जताए. 1971 का राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act) इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्रगान या ध्वज का जानबूझकर अपमान करना कानूनन अपराध है.
