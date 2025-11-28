'स्टूडेंट्स को भड़काओ, पुलिस से झड़प कराओ, प्रोपेगैंडा बनाओ...', अब स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा? एजेंसियों का बड़ा खुलासा

Urban Naxalism: जंगल में नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, इसलिए अब नक्सली शहरों और यूनिवर्सिटी में अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश तेज कर रहे हैं. विदेशी फंडिंग बंद होने से देश में चंदा जुटाया जा रहा है. स्टूडेंट्स को भड़काकर पुलिस से झड़प कराने और प्रोपेगैंडा करने का प्लान है. दिल्ली प्रदूषण प्रोटेस्ट में हिडमा के नारे इसका ताजा उदाहरण हैं. जानें पूरी खबर.
Ideological revival of naxalism across urban centres: जंगलों में नक्सलवाद अब अपने आखिरी सांस ले रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करने का टारगेट दिया है और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह काम इससे भी पहले हो जाएगा. लेकिन जैसे-जैसे जंगल साफ होते जा रहे हैं, नक्सली अपने विचारधारा को शहरों और खासकर यूनिवर्सिटी कैंपस में ज़िंदा रखने की ज़ोर-शोर से कोशिश कर रहे हैं. जानें पूरी बात.
जंगल में खेल खत्म, शहर में नया दांव
खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि नक्सली संगठन अब शहरी इलाकों में अपनी विचारधारा (Urban Naxalism) को फिर से खड़ा करने में जुट गए हैं.कई विश्वविद्यालयों पर खास नजर रखी जा रही है. एजेंसियों का कहना है कि फंडिंग मुश्किल हो गई है, इसलिए अब देश के अंदर ही पैसा जुटाया जा रहा है. छोटी-छोटी मीटिंग हो रही हैं, प्लान बन रहे हैं कि विचारधारा को कैसे जिंदा रखा जाए.
विदेशी फंडिंग पर लगाम, अब देसी जुगाड़
पहले विदेश से बड़ी रकम आती थी, लेकिन मोदी सरकार ने FCRA कानून को और सख्त कर दिया. अब बिना ठोस वजह के विदेशी पैसा आना लगभग नामुमकिन है. NIA और ED ने पहले भी कई फंडिंग चेन तोड़ चुके हैं. अब नक्सली समर्थक देश के अंदर ही चंदा जुटा रहे हैं.
स्टूडेंट्स को भड़काओ, पुलिस से झड़प कराओ, प्रोपेगैंडा बनाओ
एजेंसियों का कहना है कि नया प्लान बहुत खतरनाक है. शहरों में छोटे-छोटे ग्रुप बनाओ, स्टूडेंट्स को किसी भी मुद्दे पर सड़क पर उतारो प्रदूषण, बेरोजगारी, कोई भी बहाना चलेगा. प्रदर्शन कराओ, पुलिस से टकराव कराओ और फिर सोशल मीडिया पर चिल्लाओ कि “सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है”. यही पुराना हथियार अब और तेजी से इस्तेमाल होने वाला है.
दिल्ली प्रदूषण प्रदर्शन में हिडमा के नारे, BSCEM पर शक
हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कुछ लोग मारे गए माओवादी कमांडर मादवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे.भगत सिंह छात्र एकता मंच (BSCEM) नाम के संगठन पर शक है. पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच चल रही है कि ये नारे संगठन ने लगवाए या किसी ने घुसपैठ करके लगवाए. BSCEM के इंस्टाग्राम पर उसी दिन एक पोस्ट साफ हवा के लिए थी, दूसरी पोस्ट में हिडमा को “रेड सैल्यूट” दिया गया और उनके एनकाउंटर को फेक बताया गया.
सोशल मीडिया अब सबसे बड़ा हथियार
खुफिया एजेंसियां सभी संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी नजर रख रही हैं.अफवाहें फैलाना, प्रोटेस्ट बुलाना, चंदा मांगना सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 2026 की डेडलाइन पूरी होगी, नक्सलवाद पूरी तरह जंगल में खत्म हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है. हालांकि, यह सिरदर्द कुछ समय तक बना रहेगा, खासकर इसलिए क्योंकि शहरों में इस आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखने के लिए ज़ोरदार कोशिश हो रही है.
