इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश

सर्दी बढ़ने के साथ जम्मू-कश्मीर सहित भारत के कई राज्यों में आतंक का खतरा बढ़ने के इशारे मिल रहे हैं. शायद यही वजह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:23 AM IST
इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश

Intelligence Alert: इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान-समर्थित टेरर ग्रुप सर्दियों से पहले जानलेवा हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है. इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्स ने भले ही व्हाइट-कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया हो, लेकिन लोकेशन और कनेक्शन अभी साफ नहीं हैं.

क्या ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है प्लान?
जैसे ही व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए एक हाई-लेवल अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरी सर्दी आने से पहले लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे पाकिस्तान-आधारित संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर से शुरू होने की चेतावनी दी गई है. ऐसा माना जा रहा है कि टेररिस्ट 2025 की शुरुआत में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहते हैं, जिसमें कई टेरर कैंप खत्म किए गए थे.

PAK में खुफिया मीटिंग
एजेंसियां ​​इसे एक "अहम चेतावनी" बता रही हैं, जिसमें फिदायीन हमलों और ड्रोन-इनेबल्ड ऑपरेशन सहित कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक के साथ "आतंक की लंबी सर्दी" की आशंका है. कोर इंटेलिजेंस विंग्स ने ऑपरेशनल ग्रुप्स को बताया कि LeT यूनिट्स और JeM यूनिट्स अक्टूबर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हुई खुफिया मीटिंग्स के बाद अपने स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव कर रही हैं. इन मीटिंग्स में ISI, जमात-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने के लिए महीने में पैसे लेने वाले पूर्व कमांडर शामिल हुए थे. पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम्स (BATs) में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (SSG) के कमांडो और LeT और JeM के टेरर हैंडलर्स शामिल हैं.

क्या है आतंकियों के मन में?
रिपोर्ट बताती है कि आतंकवादी बड़े पैमाने पर घुसपैठ, हवाई हथियार गिराने और सुरक्षा बलों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बड़े हमलों के लिए LoC गैप के मैप्स की टोह ले रहे हैं. पंजाब और राजस्थान के रास्ते नार्को-टेरर और हथियारों की तस्करी के रास्ते फंडिंग के लिए बढ़ रहे हैं, और बर्फ के बीच ऑपरेशन बनाए रखने के लिए सर्दियों में कड़ी ट्रेनिंग की ओर रुख किया जा रहा है.

लो विजिबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश
सितंबर से घुसपैठ में बढ़ोतरी "आने वाले हफ्तों" में हमलों का संकेत देती है, जो सर्दियों से पहले LoC क्रॉसिंग को पूरी तरह से बाधित करते हैं लेकिन कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हैं. इसमें ये भी बताया गया कि ISI, LeT/JeM के साथ मिलकर PoK में 15 आतंकी कैंप फिर से शुरू कर रहा है.

J&K में कितने आतंकी
नॉर्दर्न कमांड इंटेलिजेंस विंग ने हाल ही में बताया है कि इस बार जम्मू कश्मीर में 131 एक्टिव आतंकवादी हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी (122 कन्फर्म) हैं, जो पहले से दोगुने हैं और 9 लोकल हैं. इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक हैं और जम्मू के चेनाब वैली और पीर पंजाल इलाकों में एक्टिव हैं, जहाँ आतंकी सिस्टम मजबूत है. रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में पहलगाम हमले से पहले मार्च 2025 तक J&K में सिर्फ़ 59 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव थे. इनमें से 21-21 जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के थे, तीन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (HM) के थे, और 14 दूसरे अलग-अलग ग्रुप के थे.

एक्टिव आतंकवादियों की ये संख्या मजबूत एंटी-टेरर ऑपरेशन के बावजूद है, इस साल अब तक अलग-अलग एनकाउंटर में 31 आतंकवादी मारे जा चुके हैं. मारे गए आतंकियों में 21 पाकिस्तानी नागरिक थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और आम लोगों को होने वाला नुकसान भी बढ़ा है.

मासूम हो रहे शिकार
इसी दौरान 28 आम नागरिक और 16 सुरक्षा बल के जवान मारे गए. सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौत में नौगाम पुलिस स्टेशन में हुई मौत शामिल नहीं है, जिसे प्रशासन ने "दुर्घटना" बताया है. सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद पिछले डेटा से पता चलता है कि 2024 में 61 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 2023 में 60 मारे गए थे.

इतनी हिम्मत कैसे?
चिंता की बात यह है कि लगातार सुरक्षा ऑपरेशन और "जीरो टेरर" पॉलिसी की वजह से लोकल आतंकवादियों की "जीरो" भर्ती के बावजूद, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट वाले ग्रुप और TRF, PAFF जैसे उनके प्रॉक्सी ग्रुप भारतीय इलाके में लड़ाकों की घुसपैठ कराने में कामयाब रहे हैं, वह भी हाई-टेक एडवांस्ड हथियारों के साथ.

अब भी रिस्क क्यों?
एक टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा, “OGW नेटवर्क पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं और कश्मीर घाटी में लगभग सभी लोकल आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अब यह कमी नए अनजान रिक्रूट्स ने पूरी कर ली है जो अब तक हमारे रडार पर नहीं थे.”

उन्होंने आगे कहा, “कई कोऑर्डिनेटेड रेड्स और गिरफ्तारियों के बावजूद, विदेशी आतंकवादियों की बड़ी मौजूदगी और उनके OGWs का नया सिस्टम अभी भी हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है” और अब यह हाई प्रोफाइल टेरर मॉड्यूल, जिसने काबिल और इज्जतदार लोगों को टेरर फील्ड में शामिल करके आतंकवाद को एक नया चेहरा दिया है, जो पूरी तरह से रेडिकलाइजेशन के साथ न केवल JK बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है.”

कहां तक फैला है जाल?
जैसे-जैसे सेंट्रल एजेंसियां ​​नए ऑर्गनाइज्ड टेरर नेटवर्क की जांच बढ़ा रही हैं, जिनका खुलासा JeM पोस्टर इन्वेस्टिगेशन और फिर 10 नवंबर को दिल्ली में हुए जानलेवा ब्लास्ट में हुआ है, J&K में सिक्योरिटी एजेंसियां ​​अब एक नई जमीनी हकीकत से जूझ रही हैं. इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस और दूसरी फोर्स अभी भी इस बात से अनजान हैं कि इस नए "व्हाइट कॉलर मॉड्यूल" ने असल में किस हद तक अपना जाल फैलाया है.

रेडिकलाइजेशन मॉडल पर काम
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में किसी भी लोकल युवा के किसी टेरर ग्रुप में शामिल होने की खबर नहीं आई थी, जो घाटी के टेरर माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत है. एजेंसियों का मानना ​​है कि टेरर संगठन अब रेडिकलाइजेशन मॉडल पर काम कर रहे हैं, पढ़े-लिखे लोगों को टारगेट कर रहे हैं और कुछ को संभावित सुसाइड अटैकर या सिविल सोसाइटी में शामिल सीक्रेट ऑपरेटिव बना रहे हैं.”

अलर्ट जरूरी
आर्मी, CRPF, और J&K पुलिस के साथ बाकी सभी सिक्योरिटी एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें LoC पर तेज पेट्रोलिंग, ड्रोन काउंटरमेजर, रडार सर्विलांस, और न केवल J&K में बल्कि देश के कई सेंसिटिव और भीड़भाड़ वाले शहरों में तीर्थ स्थलों पर गाड़ियों की चेकिंग शामिल है.

जीत के साथ नई चुनौतियां
पिछले कुछ सालों से J&K में टेरर के खिलाफ जंग में एक बड़ी जीत देखी गई है, हालांकि "व्हाइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने से देश भर में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक नया चेहरा और चुनौती सामने आई है.

