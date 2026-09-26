/गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता पर बड़ा मंथन, CM मान ने 7 सदस्यीय कमेटी की बुलाई अहम बैठक

27 सितंबर को होने वाली यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कमेटी को एक्ट के नियमों और उसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है. बैठक में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर कानून को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर आगे की दिशा तय की जा सकती है. पंजाब सरकार की ओर से इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता, सम्मान और गरिमा से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.