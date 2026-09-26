/गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता पर बड़ा मंथन, CM मान ने 7 सदस्यीय कमेटी की बुलाई अहम बैठक

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता और गरिमा को सर्वोच्च सम्मान देने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 27 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ के लिए गठित 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ होगी. पंजाब सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, बैठक दोपहर 1 बजे सेक्टर-2 स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी.
बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे. कमेटी मुख्य रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 के प्रावधानों, इसके तहत बनाए जाने वाले नियमों और कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा करेगी. सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सम्मान, श्रद्धा और पवित्रता के उच्च मानकों को बनाए रखना है. बैठक में कानून के व्यावहारिक पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है.
इस महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सात प्रमुख सदस्य शामिल हैं. कमेटी में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा और संत बाबा सेवा सिंह को शामिल किया गया है. इनके अलावा पूर्व जस्टिस जसविंदर सिंह, पूर्व जस्टिस गुरबीर सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख और एडवोकेट एस. प्रीत इंदर पाल सिंह भी कमेटी का हिस्सा हैं. सभी सदस्य कानून के प्रावधानों और इसके क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखेंगे.
27 सितंबर को होने वाली यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कमेटी को एक्ट के नियमों और उसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है. बैठक में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर कानून को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर आगे की दिशा तय की जा सकती है. पंजाब सरकार की ओर से इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता, सम्मान और गरिमा से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.