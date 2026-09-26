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गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता पर बड़ा मंथन, CM मान ने 7 सदस्यीय कमेटी की बुलाई अहम बैठक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 27 सितंबर को चंडीगढ़ में 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक करेंगे. बैठक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 के नियमों और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 26, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:55 PM IST
गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता पर बड़ा मंथन, CM मान ने 7 सदस्यीय कमेटी की बुलाई अहम बैठक

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