शादी के 4 साल बाद उजड़ा सुहाग, 3 साल के बेटे के साथ लड़ी मुगलों से जंग, सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने

गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती का जीवन संघर्ष, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है. पति के मौत के बाद गोंडवाना को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखा. रानी दुर्गावती ने सम्पूर्ण प्रजा के लिए मां का फर्ज निभाया और शौर्य की ऐसी मिसाल कायम की, जो आज भी लोगों के हृदय को गौरव से भर देती है.

रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था. जिसके कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया था. ये अपने पिता राजा कीर्तिसिंह चंदेल की अकेली संतान थीं. इनकी शादी गोंडवाना के राजकुमार दलपत शाह से हुआ. विवाह के 4 साल के बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया. उस समय उनका पुत्र नारायण केवल तीन वर्ष का था. इस दौरान उन्हें मुगलों द्वारा दबाने की कई कोशिश की गयी.

शासन और न्यायप्रियता

रानी दुर्गावती का शासनकाल प्रजा के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ. उन्होंने नये जलाशयों और तालाबों का निर्माण कराया, कृषि को बढ़ावा दिया और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया. वे न केवल एक योद्धा थीं, बल्कि कुशल प्रशासक भी थीं, जिन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई.

जब अकबर की सेना से हुआ सामना

1562 में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने गोंडवाना पर हमला किया. उस समय रानी दुर्गावती ने बिना डरे युद्ध का नेतृत्व किया. वे अपने सफेद हाथी पर सवार होकर रणभूमि में डटी रहीं. उनकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन मनोबल ऊंचा था. सिर्फ 300 सैनिकों के साथ रानी दुर्गावती ने पहले दिन मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था.लेकिन अगले दिन भारी संख्या में शत्रु लौटे.

वीरगति और आत्मसम्मान की रक्षा

युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने वीरता से लड़ते रहने का निर्णय लिया. अंत में, जब हार निश्चित दिखी और सम्मान खतरे में था, तो उन्होंने स्वयं अपनी कटार से अपने प्राण त्याग दिए.

आज भी बनी हुई हैं प्रेरणा

रानी दुर्गावती का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति की अमिट पहचान है. आज भी मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में उन्हें श्रद्धा से याद किया जाता है. उनकी स्मृति में जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती संग्रहालय जैसे संस्थान स्थापित हैं.