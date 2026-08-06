/केवल भारत नहीं, विदेशी चंदे पर अमेरिका से यूरोप तक लागू हैं कड़े कानून; जानिए FCRA से कितने अलग?

देश में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2026 यानी FCRA बिल पर चर्चा जारी है. हाल में ही सरकार की ओर से इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन इसको पारित नहीं कराया जा सका. अब गुरुवार (06 अगस्त) को इस बिल पर चर्चा होने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में भी इस बिल पर अपनी बात रख सकते हैं.
दरअसल, एफसीआरए बिल को लेकर भले ही भारत में चर्चा अब की जा रही है, लेकिन दुनिया के कई विकसित देशों में ऐसे संबंधित कुछ कानून पहले से लागू हैं, जो विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता को बढ़ाते हैं. माना जाता है कि इसका उद्देश्य विदेशी पूंजी के आने पर नजर रखने, गुप्त प्रभाव को रोकने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने में यह कानून मदद करता है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारत के अलावा और किन देशों में ऐसे कानून पहले से लागू हैं.
अमेरिका में आने वाली विदेशी फंडिंग को 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' (FARA) के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है. एफएआरए के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर अमेरिका को किसी भी प्रकार की फंडिंग प्रदान करता है, तो उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास सार्वजनिक रूप से रजिस्टर करना होगा. भारत के एफसीआरए सिंगल विंडो के जैसे ही अमेरिकी सिस्टम में भी पूरी वित्तीय जानकारी, लेन-देन की विस्तृत जानकारी और रीयल टाइम मॉनिटरिंग जरूरी मानी जाती है.
अमेरिका के जैसे ही यूरोप में ऐसे कानून हैं, जो विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता बढ़ाने का काम करते हैं. स्लोवाकिया में बने हालिया कानून के तहत उन गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए एक सालाना डोनर रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है, जिनकी विदेशी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है. इस कानून से सरकारी अधिकारियों को रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखने, असली दानदाता के स्रोतों की जांच करने और नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं पर जुर्माना तक लगाने का अधिकार देता है.
कुछ इसी तरीके से जॉर्जिया ने भी हाल में अपना 'फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी लॉ' को लागू किया है. इस कानून के तहत अपनी फंडिंग का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेश से पाने वाली NGOs और मीडिया आउटलेट्स को विदेशी-फंडेड संस्थाओं के तौर पर रजिस्टर करना जरूरी है. जॉर्जिया का यह कानून अनिवार्य रूप से वित्तीय जानकारी, सरकार की ओर से किए जाने वाले ऑडिट और नियमों का पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान करता है.
विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता बनाने के लिए रूस ने भी एक व्यापक सिस्टम बना रखा है. इसके अंतर्गत विदेशी वित्तीय मदद पाने वाले संगठनों को रजिस्टर करने के साथ सभी विदेशी निवशों की जानकारी सार्वजनिक रखना अनिवार्य है. इस कानून की मदद से राज्य के रेगुलेटर्स को बिना बताए फाइनेंशियल ऑडिट करने, काम करने की इजाजत को सस्पेंड या रद्द करने और नियमों का पालन न होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को रेगुलेट करने का पूरा अधिकार मिल जाता है.
रूस के कानून में भी भारत के FCRA कानून के जैसे कई समानताएं हैं, जिसमें समय-समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस रद्द होने पर विदेशी पूंजी से बनी संपत्तियों का राज्य द्वारा रेगुलेशन शामिल है.