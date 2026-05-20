‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन

इस वर्ष की थीम "शेयर टू शाइन" थी, जो यह दर्शाता है कि दूसरों के साथ खुशी साझा करने से भी स्वयं का विकास और प्रगति होती है. इस वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे ओडिशा में 3,000 से अधिक स्थानों पर वॉलीबॉल और जाल के वितरण की व्यवस्था की गई थी.
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डॉ. अच्युत सामंत के विचारों से प्रेरित 13वां अंतर्राष्ट्रीय आर्ट ऑफ गिविंग दिवस इस वर्ष छह महाद्वीपों के 190 देशों में मनाया गया. आर्ट ऑफ गिविंग आंदोलन के अनुयायियों और शुभचिंतकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50,000 स्थानों पर अभियान में भाग लिया, जिसमें सभी 222 एफआईवीबी सदस्य देश, भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, देश भर के हर शहर और कस्बे, और ओडिशा के सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक और पंचायतें शामिल थीं.
अकेले ओडिशा में यह दिवस 20,000 जगहों पर मनाया गया. 13वें अंतर्राष्ट्रीय आर्ट ऑफ गिविंग दिवस के अवसर पर इस आंदोलन ने अनुयायियों और समर्थकों सहित लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सीधे प्रभावित किया. पिछले एक सप्ताह से दुनिया भर के विभिन्न स्थानों और भारत के विभिन्न शहरों में आर्ट ऑफ गिविंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं. हर साल अंतर्राष्ट्रीय आर्ट ऑफ गिविंग दिवस एक अनूठी थीम के साथ मनाया जाता है.
इस वर्ष की थीम "शेयर टू शाइन" थी, जो यह दर्शाता है कि दूसरों के साथ खुशी साझा करने से भी स्वयं का विकास और प्रगति होती है. इस वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे ओडिशा में 3,000 से अधिक स्थानों पर वॉलीबॉल और जाल के वितरण की व्यवस्था की गई थी. खेलों के विकास और युवाओं के बीच सद्भाव और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अच्युत सामंत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इस वर्ष 9100 वॉलीबॉल वितरित किए गए.
उन्होंने कहा कि मैं आज जो हूं वह 'आर्ट ऑफ गिविंग' की अवधारणा के कारण है. इस आंदोलन के कारण मुझे लोगों का गर्मजोशी, प्यार और स्नेह मिला है.
13वें आर्ट ऑफ गिविंग दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया. इस अवसर पर प्रसिद्ध हिंदी पार्श्व गायक शान द्वारा गाए गए आर्ट ऑफ गिविंग थीम गीत का अनावरण किया गया. इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद रवींद्र नारायण बेहरा, भारतीय टेनिस दिग्गज और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लिएंडर पेस, तिब्बती बौद्ध गुरु और रिपा इंटरनेशनल सेंटर, स्विट्जरलैंड के आध्यात्मिक निदेशक गेट्रुल जिग्मे रिनपोछे और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने भाग लिया.
पिछले वर्षों की तरह प्रतिष्ठित एओजी हीरो पुरस्कार प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. विद्युत दास, रोटेरियन अजय अग्रवाल और केआईआईटी के प्रोफेसर कुमार देबदत्त को समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए गए. प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला. इस कार्यक्रम में केआईआईटी और केआईएसएस के कुलपति प्रोफेसर सरनजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
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