India Pakistan Tension: भिखमंगे! छीन लेने चाहिए... ओवैसी का बयान सुन चुल्लूभर पानी में डूब मरेगा पाकिस्तान

Asaduddin Owaisi fiery furious comment : पहलगाम आतंकी हमले के बार भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साहस की कोटि-कोटि तारीफ करने वाले AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को दीन और दुनिया दोनों तरह की नसीहत देते हुए उसे फटकार लगा रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की भारतीय शहरों पर रॉकेट और ड्रोन्स से हमले की हिमाकत के बाद मानो वो अकेले पाकिस्तान से भिड़ गए हैं, और इस बार उसे सबक सिखाने के लिए आर-पार के मूड में हैं. अपने हालिया बयान में ओवैसी ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई है कि वो चुल्लूभर पानी में डूब मरेगा,

छीन लेने चाहिए... ओवैसी

एक के बाद एक ट्वीट और वीडियो पोस्ट करके ओवैसी पाकिस्तान की मिट्टी पलीद करते हुए उसे मटियामेट करने यानी पाकिस्तान का वजूद मिट जाने की चेतावनी देते हुए समझा रहे हैं. ओवैसी का अंदाज बेहद आक्रामक बना हुआ है. ओवैसी का गुस्सा देखकर उन्हें सियासी विरोधी और वो लोग भी सलाम कर रहे हैं जो ओवैसी को कभी महज अपनी कौम का नेता बताते थे.

ओवैसी ने कहा की पाकिस्तान एक आतंक उत्पादक देश है. ऐसे देश के हाथ में परमाणु हथियार होना दुनिया और मानव जाति के लिए ठीक नहीं है. उससे परमाणु हथियार छीन लेना चाहिए या दुनिया भर को मिलकर उसके परमाणु हथियार को निष्क्रिय कर देना चाहिए.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | On IMF's bailout package for Pakistan, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "...'ye official bheekmange hai'. They took a loan from the IMF of $1 billion. IMF is not the International Monetary Fund; they are giving the International Militant Fund to… pic.twitter.com/feSMRWkOsX

— ANI (@ANI) May 10, 2025