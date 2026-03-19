कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश, CIK की बड़ी कार्रवाई

CIK Action: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) को एक बड़ी सफलता मिली है. CIK ने एक बहुत ही पेचीदा अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ कर, श्रीनगर में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया. CIK के बयान के मुताबिक, CIK-CID को ऐसे गुप्त कॉल सेंटरों में काम करने के बारे में कई तकनीकी और भरोसेमंद इनपुट मिले थे, जो विदेशी/स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल थे.

साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़

CIK के बताया कि जानकारी मिलते ही तुरंत तकनीकी विशेषज्ञों और फील्ड ऑपरेटिव्स की विशेष टीमें बनाईं और कई जगहों पर व्यवस्थित निगरानी, ​​डिजिटल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सत्यापन का काम किया. आखिरकार, उन्होंने श्रीनगर के रंगरेथ के औद्योगिक क्षेत्र में एक मुख्य ऑपरेशनल हब की पहचान कर ली.

7 संदिग्ध गिरफ्तार

इसके बाद, CIK की टीमों ने श्रीनगर शहर के अलग-अलग हिस्सों में तेजी से और सुनियोजित तरीके से छापे मारे. छापों के दौरान, सात (07) संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में डिजिटल और संचार उपकरण जब्त किए गए. इसमें 13 मोबाइल फोन, 09 लैपटॉप, VoIP (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) सिस्टम, सिम कार्ड, नेटवर्किंग डिवाइस, डिजिटल स्टोरेज मीडिया आदि शामिल थे. जब्त की गई मोबाइल फोन और लैपटॉप में 2 iPhone17, 3 iPhone16, 2 iPhone10, 2 iPhone11, 1 Samsung Galaxy S25FE, 1 Redmi -11TG5, 1 NAZRO 50 A, 1 Redmi Note 7 Pro, 1 Apple iPad, 3 Dell लैपटॉप, 4 HP लैपटॉप और 2 Apple Macbook शामिल हैं.

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रैकेट कैसे करता था काम?

इस रैकेट का काम करने का तरीका (modus operandi) यह था कि आरोपियों ने VoIP-आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करके एक गुप्त अंजीकृत कॉल सेंटर का ढांचा खड़ा कर लिया था. इससे वे अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर बना पाते थे, सर्वर रूटिंग और स्पूफिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी असली जगह छिपा लेते थे. इस कॉल सेंटर के जरिए अंतरराष्ट्रीय कॉल की जाती थीं और उन्हें आगे भेजा जाता था. पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए एक नकली YahooMail.com वेबसाइट और Google विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता था.

कॉल ऑपरेशन और ऑनलाइन फिशिंग

कई देशों के लोगों से सुनियोजित कॉल ऑपरेशन और ऑनलाइन फिशिंग विज्ञापनों के जरिए संपर्क किया जाता था, जैसे ही कोई विज्ञापन पर क्लिक करता था, उसकी स्क्रीन पर एक टोल-फ्री नंबर दिखाई देता था. यह टोल-फ्री नंबर संदिग्धों द्वारा चलाया जाता था, जो फिर भोले-भाले लोगों को धोखा देकर उनसे उनकी बैंकिंग और अन्य निजी जानकारी हासिल कर लेते थे. इसके बाद, पैसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए, जिनमें 'म्यूल अकाउंट' और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट (मुख्य रूप से USDT) शामिल थे. इन गैर-कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को और छिपाने के लिए, उन्हें कई बार घुमाया गया, बदला गया और निकाल लिया गया.

करोड़ों के लेन-देन का अनुमान

खास बात यह है कि इसमें कोई भी कैश लेन-देन शामिल नहीं था, जिससे इस अपराध का पूरी तरह से डिजिटल और बेहद पेचीदा स्वरूप सामने आता है। अब तक किए गए लेन-देन करोड़ों में होने का अनुमान है. उन्होंने आगे बताया कि जब्त की गई चीजों/डिवाइस में अपराध से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि यह एक बेहद संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत आपराधिक गिरोह है. कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है.