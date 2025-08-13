ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च?

International Left Handers Day: 'अरे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है..ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है!' लोगों के मुंह से आप अक्सर ऐसा सुना करते हैं. लोग बाएं हाथ से किए जाने वाले काम को मामूली समझते हैं, तभी ऐसा कहा करते हैं. पर क्या आप ये जानते हैं कि अभिनय के आकाश के जो 'अमिताभ' हैं वो लेफ्ट हैंडर हैं. क्रिकेट जगत के धवल कीर्ति 'सचिन' लेफ्ट हैंडर ही हैं, उन्हें बाद में बैटिंग की ट्रेनिंग के दौरान जबरन लेफ्ट हैंडर से राइट हैंडर बनाया गया.

क्या आप ये जानते हैं कि एक नहीं, दो नहीं..अमेरिका के छह प्रेसिडेंट लेफ्ट हैंडर रहे हैं. क्या आप ये जानते हैं कि विज्ञान के शिखर पुरुष आइंस्टीन और न्यूटन भी लेफ्ट हैंडर थे तो लेफ्ट हैंडर होना 'मामूली' नहीं 'महान' होने के लक्षण हैं. ये बात हम यूं ही नहीं कहते, रिसर्च से पता चलता है. यही वजह है कि हर साल एक दिन इन महा लेफ्ट हैंडर्स के लिए खास तौर से सेलिब्रेट किया जाता है. आज यानी 13 अगस्त की तारीख को 'वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर्स डे' के तौर पर मनाया जाता है.

अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे के संस्थापक

अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे मनाने की शुरुआत 1976 में डीन आर कैंपबेल ने की थी, जो लेफ्ट-हैंडर्स क्लब के संस्थापक थे. 1992 से हर साल इस दिन को मनाया जाने लगा. यह दिन बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के खास गुणों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है.

लेफ्टी किन-किन कामों में बेहतर होते हैं

वर्ष 2020 में 'नेचर' की स्टडी के मुताबिक लेफ्ट हैंडर में भाषा सीखने की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति से बेहतर होती है. 2007 में किए गए एक शोध, 'जर्नल ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी' के अंतर्गत पाया गया कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते थे, उन्होंने अपना काम जल्दी पूरा किया. जबकि दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों को थोड़ा अधिक समय लगा.

दुनिया की 10-15 पर्सेंट आबादी ले​फ्टी होती है

वर्ष 2013 में न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं ने यह बताया कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर में आम तौर पर कोई फर्क नहीं होता. कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंडर किसी काम को करने में स्ट्रगल कर रहा है तो इसकी वजह उसकी प्रतिभा में कमी होना नहीं होता. बल्कि इसका कारण यह है कि ज्यादातर चीजें राइट हैंडर्स के इस्तेमाल को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं जो लेफ्ट हैंडर के इस्तेमाल के लिए अनुकूल नहीं होतीं. दुनिया की 10-15 पर्सेंट आबादी ले​फ्टी होती है और यह गर्भ में ही तय हो जाता है. हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स जगत में खासकर क्रिकेट में यह पर्सेंटेज बढ़ जाता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 से 30 फीसदी बैट्समैन लेफ्टी हैं. टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा लेफ्टी हैं, जिन्होंने 11953 टेस्ट रन बनाए.

श्रीलंका के कुमार संगकारा भी लेफ्टी हैं. उन्होंने 12400 टेस्ट रन और वन डे क्रिकेट में 14234 रन बनाए.

भारत के कप्तान रहे सौरव गांगुली के नाम वन डे क्रिकेट में 10 हजार रन, 100 विकेट और 100 कैच का अनोखा आंकड़ा हासिल करने वाले दुनिया के पांच महान क्रिकेटरों में से एक हैं.

युवराज सिंह ने 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, साथ ही 12 गेंदों में अर्ध शतक पूरा किया.

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर भी महान लेफ्टी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी-ट्वेंटी में 3,277 रन बनाए.

लेफ्टी लोग ज्यादा आइडिया देते हैं

ये बार-बार सिद्ध हुआ है कि लेफ्टी लोग क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल जैसे खेलों में दूसरों पर ज्यादा भारी पड़ते हैं. इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने 2228 बच्चों पर सर्वे कर यह पाया कि जिन महिलाओं ने 40 साल के बाद बच्चों को जन्म दिया उनके बच्चों के लेफ्ट हैंडेड होने के चांस ज्यादा थे. हालांकि कई केस में मां की उम्र का बच्चे के लेफ्टी होने से कोई ताल्लुक नहीं रहता. स्टैनफोर्ड में हुई एक और स्टडी में पाया गया कि जो लोग लेफ्टी होते हैं, वो हर वक्त किसी चीज को लेकर नए आइडिया दे सकते हैं.