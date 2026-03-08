Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये; सीएम ने किया बड़ा ऐलान

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ओडिशा सरकार ने एक बड़ी सौगात दी. रविवार (08 मार्च) को सीएम मोहन चरण माझी ने राज्य की महिलाओं को 'सुभद्रा योजना' की एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की.
Subhadra Scheme Odisha: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च) के मौके के पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. इस खास मौके पर राज्य की प्रमुख 'सुभद्रा योजना' की एक करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई. यह राशि महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जानी है.
दरअसल, माझी ने पुरी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में योजना की चौथी किस्त खाते में वितरित की. इस दौरान कई राज्यमंत्री विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए. राज्य सरकार की ओर से 1.02 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 5000 रुपये की राशि जमा कराई गई. इससे पहले इन लाभार्थियों को तीन किस्तें दी जा चुकी हैं.
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम माझी ने कहा कि उनकी सरकार इस सुभद्रा योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने में सफल रही है. उन्होंने कहा कि योजना ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है. सीएम की ओर से कहा गया कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर सुभद्रा योजना की लाभार्थियों ने सामाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है.
ओडिशा के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में पहले ही 15,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि हस्तांतरित कर चुकी है. सीएम ने बताया कि आज के खास दिन डीबीटी के माध्यम से 1.02 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,106.33 करोड़ रुपये वितरित किए गए. इस दौरान सीएम ने कहा कि योजना की आलोचना करने वालों को यह जानना चाहिए कि यह पैसा राज्य के बाजार में जाएगा. यह छोटे व्यापारियों, छोटे सामान बनाने वाले कलाकारों और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा, क्योंकि इससे कई परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी.
ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଜ୍ୟର ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମା’ମାନଙ୍କୁ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ ₹୫,୧୦୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର… pic.twitter.com/K6Aw0bmobO
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 8, 2026
सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की ओर से शुरू किया गया एक खास प्रोग्राम है, जिसकी मदद से महिलाओं की आर्थिक मदद की जाती है. इस स्कीम के तहत सभी लाभार्थियों को हर साल 10000 रुपये मिलेंगे, जो प्रतिवर्ष दो किस्तों में दिए जाएंगे. ओडिशा सरकार की ओर से इस योजना के तहत बनाई वेबसाइट से पता चलता है कि इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50,000 रुपये तक की फाइनेंशियल मदद की जानी है.
