अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: जानें किसने क्या कहा?

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं. राष्ट्रपित ने कहा, 'यह दिवस, समाज, देश एवं विश्‍व के निर्माण में महिलाओं की महत्‍वपूर्ण भूमिका तथा अथक प्रयासों के लिए, उनके प्रति सम्‍मान प्रदर्शित करने का अवसर है।'

एक अन्य ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा, आइए, अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, हम सब महिलाओं की सुरक्षा और सम्‍मान सुनिश्चित करने का संकल्‍प दुहराएं, जिससे कि वे अपनी इच्‍छानुसार, अपनी आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहें।'

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, मैं नारी शक्ति को नमन करता हूं जिसका हमारे समाज को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई है. महिलाएं हमेशा हमारे जीवन में रोशनी दिखाने वाली रही हैं, उनकी उनकी निस्वार्थता और त्याग को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है.

Greetings on International Women’s Day.

I bow to the Naari-Shakti who have time and again played a defining role in shaping and nurturing our society. Women have always been the torch bearers of our lives, their selflessness and sacrifices in any role cannot be put in words. pic.twitter.com/1ahzlcktu4

— Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2020