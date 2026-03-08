DNA: 'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा

Women Contribution in GDP: अकसर महिलाओं से कह दिया जाता है कि वह घर पर रहकर करती क्या हैं. लेकिन अगर आप हमारी इस खबर के आंकड़ों को जानेंगे तो सच्चाई आपको चौंका देगी.
International Women's Day: आज महिला दिवस है, इसलिए जो विश्लेषण है, वो महिलाओं से जुड़ा है.विशेषकर उन महिलाओं से जो गृहणी हैं. इस खबर को आप हमेशा के लिए मोबाइल में कहीं सेव कर सकती हैं. क्योंकि आपको इसकी जरूरत तब-तब पड़ेगी जब-जब आपसे कोई पूछेगा कि तुम घर में ही तो रहती हो..दिन भर करती क्या हो?
अक्सर गृहणियों से कहा जाता है कि तुम दिनभर करती क्या हो? घर में काम ही क्या होता है? आपमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब देखा होगा. सुना होगा. कई महिला दर्शकों को भी ऐसे ताने सुनने के लिए मिलते होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय पारिवारिक व्यांगात्मक सवाल हैं.
इसलिए महिला दिवस के मौके पर हम देश की गृहणियों को अपमानित करने वाले ऐसे तानों का जवाब लेकर आए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि एक गृहणी घर में रहकर भी कितने रुपये बचाती हैं? अगर एक हाउस वाइफ घर का काम छोड़ दे तो कितना बड़ा पारिवारिक नुकसान होगा? क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने गृहणियों से जुड़ी एक बड़ी टिप्पणी की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिना नौकरी वाली पत्नी खाली नहीं बैठी होती है. उसके घर के कामकाज को महत्व ना देना गलत है. गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के घरेलू कामकाज के योगदान की अनदेखी करना अन्यायपूर्ण है. पत्नी का घरेलू कामकाज कमाने जा रहे पति को सपोर्ट देता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी इसलिए कि क्योंकि मजिस्ट्रेट अदालत ने एक महिला को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था. इसके पीछे तर्क ये दिया था कि वो स्वस्थ और शिक्षित है फिर भी नौकरी नहीं करने का विकल्प महिला ने खुद चुना है. जो महिला नौकरी का विकल्प नहीं चुनती हैं, वो परिवार के लिए क्या-क्या करती हैं, वो हम आपको बताते हैं.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक, एक हाउस वाइफ हर दिन औसतन 7 घंटा 6 मिनट काम करती हैं. इस दौरान वो अलग-अलग कई भूमिकाओं में एक्टिव रहती हैं. अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं,उसे आप नोट करके रख लीजिएगा.
आप अगर अपने घर में खाना बनाने के लिए हेल्पर रखते हैं तो 7500 से 8500 रुपये महीना देना होगा. घर की साफ-सफाई के लिए 2400 से 2800 रुपये महीना खर्च करना होगा. बर्तन साफ करने के लिए मेड रखेंगे तो 1200 से 1400 रुपये देने होंगे. कपड़े धोने और उसकी इस्त्री करने के लिए हजार से 1500 रुपये महीने खर्च करने होंगे
किराना और बाजार से खरीददारी करने के लिए हजार से 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होंगे. बच्चों की देखभाल के लिए 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक खर्च करना होगा. कुल मिलाकर इतने में आपको 21 से 27 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे. और ये सब काम वही गृहणी करती हैं. जिनसे पूछा जाता है कि तुम दिनभर करती क्या हो?
जो हमने अभी बताया इसके अलावा वो बच्चों को पढ़ाती भी हैं, इस पर 15 से 30 हजार रुपये खर्च करने होंगे.अगर घर में बुजर्ग माता-पिता हैं तो उनकी देखभाल के लिए 15 से 30 हजार रुपये खर्च करने होंगे.
कुछ परिवार इमोशनल सपोर्ट के लिए थेरेपिस्ट रखते हैं..तो उसके लिए हजार से 2500 रुपये खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर 52 हजार रुपये से 90 हजार रुपये का खर्च हो सकता है. और इसके लिए गृहणियों को कोई सैलरी नहीं मिलती. वो ये सब 'घर में काम ही क्या है?' वाला ताना सुन-सुनकर रोज मुफ्त में करती हैं.
जितने पैसे का काम एक घरेलू महिला घर में रहकर करती हैं,उतनी सैलरी कई महिला और पुरुष दफ्तर जाकर भी नहीं कमाते. ये सच्चाई है कि दिल्ली जैसे शहर में एक परिवार साल में ढाई से साढ़े 3 लाख रुपये इसलिए बचा लेता है..क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी एक गृहणी संभालती हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2023 की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक गृहणियों की अवैतनिक काम को अगर पैसों में नापा जाए तो देशभर की गृहणियां सालभर में पौने 23 लाख करोड़ रुपये का काम करती हैं. देशभर की गृहणियां जो पौने 23 लाख करोड़ रुपये का काम करती हैं,ये देश की जीडीपी का 7.5 प्रतिशत है. जबकि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान तो ये है कि ये आंकड़ा GDP के 13 प्रतिशत तक यानी 40 लाख करोड़ तक जा सकता है.
समझिए,जिन गृहणियों के काम को काम समझा ही नहीं जाता है.कोई अगर कामकाजी पति से पूछ दे कि आपकी पत्नी क्या करती हैं तो वो चट से कह देता है कि वो तो घर पर ही रहती है.उन्हें समझना चाहिए कि घर पर रहकर भी वो क्या कर रही हैं.देश की महिलाएं जितने पैसे का अवैतनिक काम करती हैं.
वो देश की रक्षा बजट से 3 दशमलव 3 गुना ज्यादा बड़ा है. महिलाओं के काम की कीमत केंद्र सरकार के शिक्षा और स्वास्थ बजट से 17 गुना ज्यादा है. मतलब देश की गृहणियां सिर्फ परिवार नहीं चलाती हैं, बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था भी चला रही हैं. इसलिए अगली बार से अगर आप अपनी पत्नी से 'तुम दिनभर करती क्या हो?' जैसा ताना मारने से पहले ये आंकड़ा जरूर याद कर लीजिएगा.
