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सड़क पर नमाज नहीं तो योग क्यों? कोलकाता में PM मोदी के कार्यक्रम पर सियासी बवाल!

21 जून को पूरी दुनिया में योग किया जाएगा. पीएम मोदी इस बार कोलकाता में लोगों के साथ योग करेंगे. उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए कुछ सड़कों को बंद किया जाएगा. इसी बात पर कुछ लोगों ने सवाल किया है कि सड़क पर अगर नमाज नहीं, तो योग क्यों?

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 16, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:39 AM IST
सड़क पर नमाज नहीं तो योग क्यों? कोलकाता में PM मोदी के कार्यक्रम पर सियासी बवाल!
Image Credit: योग करते हुए पीएम मोदी (फाइल फोटो)

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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