पीएम मोदी के साथ 21 जून को कोलकाता में करीब 30 हजार लोगों के योग करने की तैयारी है. कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने रेड रोड समेत शहर की सात प्रमुख सड़कों को आधी रात से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक बंद रखने का फैसला किया है. मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों और धार्मिक नेताओं का कहना है कि इसी साल ईद की नमाज को रेड रोड से हटाकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करा दिया गया. उस समय तर्क दिया गया था कि सड़क बंद होने से आम लोगों को परेशानी होती है और यातायात प्रभावित होता है.