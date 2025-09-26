DNA: प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं... भारत में 2 करोड़ 'बाहरी', हर साल खर्च होते हैं सरकार के अरबों रुपये

Intruders Population in India: लद्दाख में हुई हिंसा की जांच हो रही है. सबूत संदेह पैदा कर रहे हैं. इस हिंसा में घुसपैठियों का हाथ हो सकता है. घुसपैठियों की ये समस्या सिर्फ लेह की नहीं है. भारत में अवैध घुसपैठ बड़ी समस्या है. असम जैसे राज्यों में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है.

असम में घुसपैठियों ने सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बदल दिया है. कई संवेदनशील इलाकों में बदली डेमोग्राफी के कारण देश की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है. लेकिन भारत में बैठे कुछ कथित मानवतावादी घुसपैठ को मानव का अधिकार बता रहे हैं. एयर कंडीशन सेमीनार हॉल में ये कथित उदारवादी बुद्विजीवी कहते हैं कि धरती सभी मनुष्यों की है और कोई भी कहीं जा सकता है. यानी भारत में अवैध घुसपैठ सही है. पहले आप जानिए कि कैसे भारतवासियों के अधिकार पर डाका डालनेवाले अवैध घुसपैठियों के पक्ष में नैरेटिव गढ़ा जा रहा है.

विलेन वाली सोच रखते हैं प्रकाश राज?

सिल्वर स्क्रीन के विलेन प्रकाश राज को कौन नहीं जानता. घुसपैठियों पर प्रकाश राज के विचार सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो रियल लाइफ में भी भारतवासियों के लिए विलेन वाली सोच ही रखते हैं. प्रकाश राज दिल्ली में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे आरोपियों के समर्थन में था.

प्रकाश राज जिस मंच से बोल रहे थे उस मंच पर शरजील इमाम समेत दिल्ली दंगों के दूसरे आरोपियों की तस्वीर लगी थी. वही शरजील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट को भारत के अलग करने की धमकी देता था. ऐसी सोच का समर्थन करनेवाले प्रकाश राज के दिल में घुसपैठियों के लिए प्यार उमड़ता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है.

भारत में 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए

आज हम प्रकाश राज को बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं. प्रकाश राज घुसपैठियों को क्यों खतरा नहीं मानते हम आपको बताएंगे. लेकिन एयर कंडीशन लग्जरी लाइफस्टाइल वाले प्रकाश राज को आज ये जरूर जानना चाहिए कि घुसपैठिए कैसे आम भारतीय के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रहे हैं. भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय करीब 2 लाख रुपए है.

इस हिसाब से हर साल 40 हजार करोड़ रुपए घुसपैठियों की जेब में चला जाता है. ये भारतवासियों का पैसा है. अगर घुसपैठिये नहीं होते तो इससे आम भारतीय की आमदनी बढ़ती और जीवन स्तर में सुधार होता.

अवैध घुसपैठिए हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बोझ हैं. देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है. दो करोड़ घुसपैठियों के इलाज में भारत के 23 हजार 980 अपनी सेवाओं देते हैं. अगर ये घुसपैठिये नहीं होते तो भारत के आम नागरिक को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती.

हर फिल्म के लिए लेते हैं 2 करोड़

लेकिन प्रकाश राज साहब आम भारतीयों की ये परेशानी नहीं दिखेगी. पता है क्यों. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश राज विशेष सुविधाभोगी वर्ग से आते हैं. एक आम भारतीय सालभर में औसतन दो लाख रुपए कमाता है. जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश राज के एक फिल्म की फीस ही दो करोड़ रुपये है. यानी प्रकाश राज जितना पैसा एक फिल्म से कमाते हैं उतना पैसा कमाने में एक औसत भारतीय को 100 साल लगेंगे. प्रकाश राज भारत के 142 करोड़ लोगों में से चुनिंदा 3 हजार लोगों में हैं जिनकी संपत्ति 36 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

सोचिए भला करोड़ों में दौलत वाले प्रकाश राज को घुसपैठियों से खतरा क्यों होगा. चेन्नई-बेंगलुरू और मुबंई के पॉश इलाकों में घर के मालिक प्रकाश राज को आज हम बताना चाहेंगे कि भारत में एक वर्ग किलोमीटर में 432 लोग रहते हैं. यानी दो करोड़ घुसपैठियों ने हमारे देश की 46 हजार 296 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है. आज प्रकाश राज और उनके जैसे घुसपैठियों के समर्थकों को ये जरूर जानना चाहिए घुसपैठियों ने जितनी जमीन कब्जाई है वो सिक्किम के क्षेत्रफल से 6 गुणा बड़ा है. घुसपैठिए जितनी जमीन पर बसे हुए हैं वो गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों के क्षेत्रफल से बड़ी है.

इतनी सब्सिडी हड़प जाते हैं घुसपैठिए

सरकार भारत में रहनेवाले हर आदमी पर एक साल में औसतन 28 हजार रुपये सब्सिडी पर खर्च करती है. यानी करीब 560 हजार करोड़ की सब्सिड़ी ये अवैध घुसपैठिये हड़प जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की GDP का करीब 8 प्रतिशत हिस्सा घुसपैठियों पर खर्च होता है. ये हम भारतवासियों का पैसा है. अगर ये घुसपैठिए नहीं होते तो ये पैसा भारत के आम नागरिकों पर खर्च होता. उन्हें सुविधाएं मिलतीं.

लेकिन खाए-पीए-अघाए प्रकाश राज को आम भारतीयों की परेशानी समझ नहीं आएगी. क्योंकि भारत के उन 32 हजार सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जिनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है. अपने इस धनबल के बदलौत प्रकाश राज जैसे लोग एयर कंडीशन घर में रहते हैं. एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं.

बीमार होने पर फाइव स्टार होटल जैसे अस्पताल में इलाज कराते हैं. क्योंकि इनके पास बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस है, इन्हें आम भारतीय के लिए रोज का संघर्ष नहीं करना है तो खाली समय में अपनी एक्टिविस्ट वाली छवि को चमकाने के लिए मानवता के नाम पर भारत विरोधी घुसपैठियों के प्यार दिखाते हैं. और भारतीय नागरिकों को नरसंहार के नाम पर डराते हैं.

नहीं बदलेगी उनकी सोच

जनकवि बाबा नागार्जुन ने अपनी एक कविता में लिखा है कि घर में घुसकर क्या लिखता है आ तेरे को सैर कराऊं. ये पंक्तियां प्रकाश राज जैसे एयर कंडीशन मानसिकता के लोगों पर सटीक बैठती है. काश प्रकाश राज अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर आम भारतीयों से जुड़ते, उनकी परेशानी समझते. अगर वो ऐसा समझते तो शायद वो घुसपैठियों की हिमायत नहीं करते. एक आम भारतीय की तरह उन्हें संसाधनों पर बोझ और देश के लिए खतरा समझते. लेकिन ऐसा नहीं है. प्रकाश राज अपने एयर कंडिशन वाले दायरे से बाहर नहीं आएंगे और ना ही वो और उनकी सोच बदलेगी.