जम्मू-कश्मीर: 45 दिन में 209 करोड़ के लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम में आगे क्या होगा; पुलिस ने बताया

Jammu Kashmir news: जम्मू कश्मीर पुलिस ने गंदेरबल में सबसे बड़े डिजिटल निवेश घोटालों में से एक का भंडाफोड़ किया है, बीते 45 दिनों में 209 करोड़ के लेनदेन वाले 250 खाते फ्रीज किए हैं.
जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गांदरबल में बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश घोटाले का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. वर्तमान लेनदेन के माध्यम से 209 करोड़ रुपये सत्यापित किए गए हैं, जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि जांच जारी रहने पर कुल घोटाला ₹400 करोड़ से अधिक होगा. चीन से लौटते समय जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए घोटाले के मास्टर माइंड की पहचान डॉ. मॉर्फिन के रूप में हुई है. एसएसपी खलील फोसवाल ने कहा, 'कथित किंगपिन हरियाणा के हिसार के एक एमबीबीएस डॉक्टर एकांत योगदत्त उर्फ डॉ. मॉर्फिन हैं. उसने फिलीपींस से एमबीबीएस करके चीनी नागरिकों समेत कई विदेशी ऑपरेटर्स से नेटवर्क बनाया.
योगदत्त को चीन से लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया. एसएसपी ने कहा, बडगाम, श्रीनगर और बारामुल्ला सहित कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आठ अन्य व्यक्तियों को क्षेत्रीय ऑपरेटरों और खाता मोबिलाइजर के रूप में काम करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. ये सभी डॉक्टर के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और फर्जी नामों पर काम कर रहे थे.
सिंडिकेट ने paisavault.com जैसी धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग वेबसाइटें बनाईं और उन्हें टेलीग्राम चैनलों, सोशल मीडिया और गूगल विज्ञापनों के माध्यम से बढ़ावा दिया. उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) व्यक्तियों को टारगेट किया. उन्हें 8,000 से 10,000 ₹ देकर उनके बैंक खातों और एटीएम कार्डों पर नियंत्रण कर लिया.
प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ बैंक कर्मचारियों ने इन खच्चर खातों से जुड़े क्यूआर कोड प्रदान करके सहायता की, जिससे निर्बाध धन संग्रह की अनुमति मिली. एक बार धन जमा होने के बाद, उन्हें पता लगाने से बचने के लिए भारत और विदेशों में कई खातों के माध्यम से जल्दी से ट्रांसफर कर दिया गया.
SSP खलील अहमद पोसवाल के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पैसे के लेन-देन का पता लगा रही है और आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इनकम टैक्स और ED के अलावा, जिन लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपये ट्रांसफर हुए हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे.
