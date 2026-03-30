'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आखिर आ ही गया सीएम फडणवीस का रिएक्शन

महाराष्ट्र के 'भोंदू बाबा' उर्फ अशोक खरात मामले ने महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मचा रखी है. अब सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी इस मुद्दे पर आ ही गया है. रविवार (29 मार्च) सीएम फडणवीस ने कहा कि उन्हें अशोक खरात मामले में NCP नेता रूपाली चाकणकर को जारी समन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है. पिछले सप्ताह एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, और नासिक पुलिस कमिश्नर इस जांच को संभाल रहे हैं. साथ ही, कथित बलात्कार के इस मामले में नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ अपने आरोप लेकर आगे आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं.

महाराष्ट्र की सियासत के बीच अचानक से चर्चा में आए अशोक खरात उर्फ 'भोंदू बाबा' मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ कहा कि एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर को जारी किए गए समन की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भरोसा जरूर दिलाया कि पूरे मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. फडणवीस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले हफ्ते एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जिसकी कमान नासिक पुलिस कमिश्नर के हाथों में है. यह टीम सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

निष्पक्ष तरीके से जारी है जांच- फडणवीस

वहीं, नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात पर लगे कथित बलात्कार के आरोपों को लेकर पुलिस और प्रशासन लोगों से आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अपील भी कर रहे हैं. पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि इस मामले में अगर और भी पीड़ित हैं, तो वे बिना डर के सामने आएं, जिससे जांच को और मजबूत आधार मिल सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच अभी जारी है और इसे पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों की रोजाना मॉनिटरिंग नहीं की जाती, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही जानकारी ली जाती है.

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रूपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद आया सीएम का बयान

सीएम फडणवीस की ये टिप्पणी उस समय आई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता रूपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. शुक्रवार (27 मार्च) को उन्होंने पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला लिया. यह इस्तीफा नासिक में अशोक खरात से जुड़े एक विवादित मामले के बाद आया, जिसमें चाकणकर का नाम भी कथित तौर पर सामने आया था. बढ़ते आरोपों और राजनीतिक दबाव के बीच उन्होंने यह कदम उठाया. रूपाली चाकणकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से फोन पर बातचीत के बाद यह निर्णय लिया. हालांकि, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि उनका अशोक खरात के किसी भी कथित गलत काम से कोई संबंध नहीं है.

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