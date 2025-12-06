चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दुश्मन को बना देगा 'अंधा'; बदल जाएगा एशिया का एयर पावर बैलेंस

Benefits of India getting Su-57 Fighter Plane: सरहद पर चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार बढ़ते खतरे के बीच भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार विस्तार दे रहा है. रूसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन से निपटने के लिए अब भारत भी “महाबली” युद्धक विमान हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. रूस ने अपना अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 भारत को देने का ऑफर दिया है. माना जा रहा है कि यह विमान इंडो-पैसिफिक एरिया में भारत की वायु शक्ति को अभूतपूर्व बढ़त दिला सकता है.

यह विमान केवल हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि कई तकीकों से भी दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है. अपनी इन्फ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भ्रम तकनीकों के कारण यह प्लेन दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है. Su-57 की सबसे बड़ी ताकत उसका मल्टीलेयर डिफेंस नेटवर्क है, जो इस फाइटर प्लेन को आसमान में लगभग अदृश्य बना देता है.

दुश्मन की मिसाइलें अंधी करने का इंतजाम

Su-57 में डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटरमेजर (DIRCM) सिस्टम लगाए गए हैं. यह सिस्टम टर्रेट्स कॉकपिट के पीछे और नीचे लगे होते हैं. जैसे ही इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को विमान की ओर आते हुए सिस्टम पकड़ता है, तुरंत ही लेजर सिस्टम सक्रिय हो जाता है.

इसके बाद यह सिस्टम मिसाइल के सीकर हेड की ओर हाई-इंटेंसिटी लेजर फेंकता है. जिससे मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम अंधा हो जाता है और वह लक्ष्य से भटक जाती है. Su-57 दुनिया का पहला फाइटर है, जिसमें ड्यूल DIRCM टर्रेट्स लगे हैं. ऐसा करने से इस प्लेन को हर दिशा से सुरक्षा हासिल हो जाती है.

दुश्मन के रडार को शोर में डुबो देना

Su-57 में रूस का बेहद घातक 'L402 Himalayas' इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है. यह सिस्टम दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचानता है और तुरंत नॉइज जैमिंग शुरू कर देता है. इसकी वजह से दुश्मन के रडार स्क्रीन पर असली टारगेट की जगह केवल शोर और झूठे सिग्नल दिखाई देते हैं. पायलट को यह समझ ही नहीं आता कि विमान कहां है और किस दिशा में बढ़ रहा है. यह सारा एक्शन लाइट की स्पीड से होता है, जिसकी वजह से दुश्मन को रिएक्शन का समय तक नहीं मिल पाता.

स्क्रीन पर दिखते हैं हजारों झूठे टारगेट

Su-57 का ‘हिमालयास’ सिस्टम डिजिट रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमरी (DRFM) टेक्नोलॉजी पर काम करता है. यह टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार पल्स को रिकॉर्ड करती है. इसके बाद उसी सिग्नल को थोड़ा बदलकर वापस भेज देती है. जिसके चलते रडार स्क्रीन पर एक नहीं, बल्कि सैकड़ों नकली विमान दिखाई देते हैं. दुश्मन असली और नकली टारगेट में फर्क नहीं कर पाता और अक्सर डिकॉय झूठे लक्ष्य पर मिसाइल दाग देता है.

Su-57 के अंदर इंटरनल चाफ और फ्लेयर पॉड्स लगे होते हैं. जैसे ही सेंसर दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं, सिस्टम अपने आप 0.3 से 0.5 सेकंड के अंतराल पर 2 से 4 फ्लेयर छोड़ता है. ये फ्लेयर इंजन की गर्मी से ज्यादा तेज हीट सिग्नेचर बनाते हैं. मिसाइल इन नकली लक्ष्यों की ओर मुड़ जाती है और असली विमान बच निकलता है. इसी दौरान पायलट इंजन पावर कम कर विमान को ऊपर नीचे उड़ाता है, जिससे मिसाइल पूरी तरह भ्रमित हो जाती है.

बिना खुद को दिखाए दुश्मन को देखना

Su-57 में लगा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक (IRST) सिस्टम बिना कोई रडार सिग्नल भेजे ही दुश्मन विमान की पहचान कर लेता है. यह केवल इंजन की गर्मी के आधार पर ट्रैक करता है. दूसरे शब्दों में कहें तो Su-57 खुद की मौजूदगी दिखाए बिना दुश्मन को देखता रहता है. हमला करने के समय ही कुछ सेकंड के लिए इसका हाई-टेक Sh-121 AESA रडार एक्टिव होता है. यह रणनीति विमान को लंबे समय तक अदृश्य बनाए रखती है.

रडार से रहता है लगभग अदृश्य

Su-57 की बॉडी पर रडार अब्जॉर्बिंग मटीरियल (RAM) कोटिंग की गई है. यह रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय सोख लेती है. इस तकनीक की वजह से करीब 8 डेसिबेल तक रडार सिग्नल कम हो जाता है, जिससे दुश्मन के रडार को विमान 40% कम दूरी से दिखाई देता है. स्टेल्थ शेप डिजाइन के साथ मिलकर यह Su-57 को बेहद खतरनाक बनाता है.

पायलट से पहले मशीन सोचती है

Su-57 का एवियोनिक्स सिस्टम डेटा फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है. जैसे ही खतरे का पता चलता है, सिस्टम खुद तय करता है कि कौन-सा काउंटरमेजर एक्टिव करना है. दुश्मन को बर्बाद करने के लिए लेजर, जैमर, चाफ या फ्लेयर यूज करना है, यह अपने आप एआई तय कर लेता है. वहीं पायलट केवल विमान उड़ाने पर फोकस करता है, जबकि रक्षा की जिम्मेदारी कंप्यूटर खुद संभालता है. जिससे जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

भारत के लिए क्या मायने?

अगर Su-57 भारत के बेड़े में शामिल होता है, तो यह चीन के J-20 और पाकिस्तान के कम उन्नत फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी प्रभावशाली बन सकता है. यह विमान केवल हमला नहीं करता, बल्कि दुश्मन को देखने से पहले ही उसे भ्रम में डाल देता है. डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, अगर चीन-पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ के खिलाफ भारत को यह महाबली मिल जाता है तो भविष्य की जंग में गेम-चेंजर साबित हो सकता है.