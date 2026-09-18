'आईफोन का लंगर': यहां मुफ्त बंटेंगे iPhone 17, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Raja D King का अनोखा ऐलान

आपने अब तक पूड़ी-सब्जी, दाल-रोटी या हलवा-पूड़ी के लंगर के बारे में सुना होगा. लेकिन क्या कभी 'आईफोन लंगर' के बारे में सुना है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'राजा द किंग' ने चंडीगढ़ में एक अनोखा लंगर लगाने का ऐलान किया है. इस लंगर में लोगों को मुफ्त में आईफोन बांटे जाएंगे. 'राजा द किंग' का असली नाम राकेश त्रेहान है. इससे पहले वह लोगों में 500 रुपये के नोट बांटकर भी चर्चा में आ चुके हैं.
राजा द किंग नाम से मशहूर अमृतसर के व्यवसायी और इन्फ्लुएंसर राकेश त्रेहान ने बताया कि उनकी 'जय माता दी' से बातें होती हैं. उन्होंने कहा, 'पहले आईफोन 16 और 17 देने का फैसला किया गया था, लेकिन अगर किसी का 16 निकलेगा तो वो ये कहेंगे कि हमारा 17 क्यों नहीं निकला? इसलिए 16 को कैंसिल कर दिया गया. आईफोन की शुरुआत 17 से होगी.' राकेश त्रेहान के अनुसार, विजेताओं के नाम लकी ड्रॉ के जरिए सबके सामने लाइव निकाले जाएंगे, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे. मौके पर मीडिया भी मौजूद रहेगी.
राकेश त्रेहान ने मुफ्त आईफोन पाने वालों के लिए एक अनोखी शर्त रखी है. उनका कहना है कि जब तक फोन नहीं मिल जाता, ग्रुप के हर सदस्य को रोज कम से कम एक बार 'जय माता दी' लिखना पड़ेगा. अगर किसी दिन कोई लिखना भूल गया, तो अगले दिन दो बार लिखकर इसकी भरपाई करनी होगी.इस पूरी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी. जो यह शर्त पूरी नहीं करेगा, उसे आईफोन की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा.
पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, त्रेहान ने अपने पिछले कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. उस दौरान 484 सोने के सिक्के बांटे गए थे, जिनमें से 280 सिक्के अकेले एक ही व्यक्ति ने दान किए थे.
आईफोन से पहले राकेश त्रेहान चंडीगढ़ में 'पेट्रोल का लंगर' लगाने को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुके हैं. अगस्त के महीने में उन्होंने ऐलान किया था कि बाइक और ऑटो वालों को 500 रुपये और कार वालों को 1,000 रुपये का फ्री पेट्रोल कूपन दिया जाएगा, लेकिन उनका यह पहला प्रयोग पूरी तरह फेल हो गया था. भारी बारिश के बावजूद चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित पेट्रोल पंप पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी. लोग घंटों कतारों में खड़े रहे, जिससे वहां हालात बेकाबू हो गए.
भीड़ बढ़ती देख पुलिस बुलानी पड़ी और पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा, जिसके चलते उस दिन किसी को पेट्रोल नहीं मिल सका.हालांकि बाद में त्रेहान ने सफाई देते हुए कहा था कि पेट्रोल लंगर रद्द नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ आगे टाला गया है. उन्होंने लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और वादा किया कि जल्द ही तीन दिनों का नया कार्यक्रम तय कर लोगों को पेट्रोल बांटा जाएगा.