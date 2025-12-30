कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज

IPS Rakesh Aggarwal: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष महानिदेशक राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. यह निर्णय तब लिया गया जब वर्तमान महानिदेशक सदानंद वसंत डेट को उनके मूल कैडर में समय से पहले वापस भेजने का आदेश दिया गया.

1994 बैच के IPS अधिकारी है राकेश अग्रवाल

बता दें, राकेश अग्रवाल हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं और वर्तमान में एनआईए में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें 29 सितंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक अस्थायी रूप से एनआईए के विशेष महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था. अब, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, वे एनआईए के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे जब तक कि नए प्रमुख की नियुक्ति नहीं हो जाती.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, ये कदम तब उठाया गया जब कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत डेट को उनके मूल कैडर में वापस भेजने की मंजूरी दी थी. डेट एनआईए के प्रमुख के रूप में आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: 'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' संजय राउत ने शिंदे गुट पर BJP के सामने झुकने का लगाया आरोप

आतंकवाद विरोधी अभियानों में राकेश अग्रवाल ने निभाई है अहम जिम्मेदारी

बता दें, राकेश अग्रवाल को आतंकवाद-विरोधी और आंतरिक सुरक्षा मामलों में एक अनुभवी अधिकारी माना जाता है. एनआईए में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथी नेटवर्क और सीमा पार संबंधों से जुड़े कई हाई-प्रोफाइल मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनकी अंतरिम नियुक्ति एजेंसी के नेतृत्व में स्थिरता बनाए रखने और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रशासनिक कदम के रूप में देखी जा रही है.