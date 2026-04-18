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ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप, कहा- US ने वादा पूरा नहीं किया

Iran Block Hormuz: ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को बंद कर दिया है. IRGC ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने ईरानी जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का अपना वादा पूरा नहीं किया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:02 PM IST
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ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप, कहा- US ने वादा पूरा नहीं किया

Iran US War: IRGC ने दावा किया कि होर्मुज पर कंट्रोल फिर से पहले जैसा सख्त कर दिया गया है. ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसे उसने 'समुद्री लूट' तक करार दिया. इसी के चलते अब इस अहम समुद्री रास्ते पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब तक अमेरिका पूरी तरह से नौवहन की आजादी बहाल नहीं करता, तब तक होर्मुज पर सख्त नियंत्रण जारी रहेगा.

इससे पहले ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़ा देते हुए कहा था ईरान की संसद के स्पीकर और वरिष्ठ वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिससे हाल तक दुनिया के तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता था, खुला नहीं रहेगा, अगर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहती है.

अमेरिका की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी- ट्रंप

गालिबाफ का यह बयान तब आया जब, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों पर अमेरिका की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक ईरान के साथ हमारा लेन-देन 100% पूरा नहीं हो जाता. यह नाकेबंदी पिछले सप्ताहांत ईरान के साथ बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद घोषित की गई थी.

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तेहरान ने भी दी थी चेतावनी

लेबनान में संघर्ष-विराम समझौते के बाद ईरान ने शुक्रवार को होर्मुज को अस्थायी रूप से फिर से खोला था, इससे शांति वार्ता को लेकर उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नौसेना के जरिए ईरानी बंदरगाहों की हालिया नाकेबंदी जारी रही, तो वह इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से बंद कर सकता है.

सीजफायर की बची हुई अवधि के लिए खुला है होर्मुज

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि होर्मुज, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक संकरा और महत्वपूर्ण मार्ग है, अमेरिकी मध्यस्थता से हुए 10-दिवसीय संघर्ष-विराम की बाकी अवधि के लिए सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुला है. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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