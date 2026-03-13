भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत

Iran Allows Indian LPG Tankers To Pass From Strait Of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है. ईरान ने यहां से होकर 2 भारतीय LPG टैंकर ले जाने की अनुमति दे दी है.
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Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में संकट के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है. ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर 2 LPG टैंकर ले जाने की अनुमति दे दी है. इससे पिछले कुछ दिनों से गैस की किल्लत झेल रहे देश को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है. बता दें कि अनुमति मिलने के बाद शिवालिक नाम का भारतीय टैंकर वहां से निकल चुका है.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारतीय ध्वज वाले 2 LPG कैरियर्स को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है. यह कदम देश में खाना पकाने की गैस के संकट को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 मार्च को जलडमरूमध्य से गुजरने के बाद सऊदी अरब का तेल ले जा रहा एक क्रूड ऑयल टैंकर शनिवार ( 14 मार्च 2026) को भारत पहुंचने की उम्मीद है.
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इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा था कि 2-3 घंटे के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों के सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर खबर सामने आएगी. इस दौरान उन्होंने भारत और ईरान को अच्छा दोस्त भी बताया था. मीडिया से बात करते हुए राजदूत ने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र के लिए भारत और ईरान दोनों की समान हित साझा करते हैं.
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बीते दिनों पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूज पेजेश्कियन से बातचीत की थी. इस बातचीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा था कि उन्होंने क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की और राष्ट्रपति से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और गुड्स-एनर्जी के लिए बिना किसी रुकावट के परिवहन की आवाजाही पर भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता को लेकर बातचीत की. इसके अलावा 12 मार्च 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ द्विपक्षीय मामलों और BRICS से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की जानकारी साझा की.
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