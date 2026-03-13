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भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत

Iran Allows Indian LPG Tankers To Pass From Strait Of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है. ईरान ने यहां से होकर 2 भारतीय LPG टैंकर ले जाने की अनुमति दे दी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 13, 2026, 10:47 PM IST
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भारतीय LPG टैंकरों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, खत्म होगी गैस की किल्लत

Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में संकट के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है. ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर 2 LPG टैंकर ले जाने की अनुमति दे दी है. इससे पिछले कुछ दिनों से गैस की किल्लत झेल रहे देश को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है. बता दें कि अनुमति मिलने के बाद शिवालिक नाम का भारतीय टैंकर वहां से निकल चुका है.  

भारत को मिली  LPG टैंकर ले जाने की अनुमति  

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारतीय ध्वज वाले 2 LPG कैरियर्स को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है. यह कदम देश में खाना पकाने की गैस के संकट को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 मार्च को जलडमरूमध्य से गुजरने के बाद सऊदी अरब का तेल ले जा रहा एक क्रूड ऑयल  टैंकर शनिवार ( 14 मार्च 2026) को भारत पहुंचने की उम्मीद है.  

ये भी पढ़ें- Us Israel Iran War Live: होर्मुज से सुरक्षित बाहर निकलेंगे भारतीय जहाज? भारत में ईरानी राजदूत ने दी बड़ी खुशखबरी

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ईरानी राजदूत ने दी थी जानकारी 

इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा था कि 2-3 घंटे के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों के सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर खबर सामने आएगी. इस दौरान उन्होंने भारत और ईरान को अच्छा दोस्त भी बताया था. मीडिया से बात करते हुए राजदूत ने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र के लिए भारत और ईरान दोनों की समान हित साझा करते हैं.    

ये भी पढ़ें- ईरान की नई समुद्री चाल, दुनिया को याद आया 1971 में भारत का वो पराक्रम; जब उसने तोड़ दिया था पाकिस्तान

पीएम मोदी और जयशंकर ने ईरान घुमाया फोन 

बीते दिनों पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूज पेजेश्कियन से बातचीत की थी. इस बातचीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा था कि उन्होंने क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की और राष्ट्रपति से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और गुड्स-एनर्जी के लिए बिना किसी रुकावट के परिवहन की आवाजाही पर भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता को लेकर बातचीत की. इसके अलावा 12 मार्च 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ द्विपक्षीय मामलों और BRICS से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की जानकारी साझा की.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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