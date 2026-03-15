हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई अंतिम क्षणों की कहानी

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है. उनकी मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर यह कि उनके आखिरी पल कैसे बीते? इस बीच ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फताली ने इन अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है. खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में ईरानी राजदूत फताली ने बताया, 'खामेनेई ने हमले के दौरान किसी बंकर में शरण नहीं ली थी. उनके मुताबिक, सुप्रीम लीडर आखिरी समय तक राष्ट्रपति भवन स्थित अपने कार्यालय में ही मौजूद रहे.'

राजदूत ने पश्चिमी मीडिया में आई उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि सुरक्षा कारणों से खामेनेई को बंकर में ले जाया गया था. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह गलत है और ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है. डॉ. फताली ने खामेनेई को याद करते हुए कहा, 'हमने एक महान नेता को खो दिया है. वे हमारे आध्यात्मिक पिता थे और मानवता के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते थे. उन्होंने दुनिया के कई देशों की स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की आवाज उठाई.' उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के पवित्र महीने में उनकी शहादत होना ईरान के लिए बेहद दुखद और भावनात्मक क्षण है. खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्र में हालात और जटिल हो गए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पहले देश के 9 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा, फिर...

वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बताया कि खामेनेई ने कहा था कि अगर देश के आम नागरिक खतरे में हैं, तो केवल उनका सुरक्षित जगह पर चले जाना उचित नहीं होगा. खामेनेई ने साफ कहा कि वे तभी किसी सुरक्षित बंकर में जाएंगे, जब ईरान के सभी करीब 9 करोड़ नागरिकों के लिए भी वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था की जा सके. उनके इस बयान को ईरान में एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा गया, जिसमें उन्होंने खुद को देश की जनता के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश की. हालांकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं.

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शहादत को महान सम्मान के रूप में देखते थे खामेनेई

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के जीवन को लेकर उनके परिवार ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है. परिवार के मुताबिक खामेनेई का मानना रहा है कि किसी भी नेता को हमेशा अपनी जनता, खासकर गरीबों के साथ बराबरी का जीवन जीना चाहिए. उनका कहना था कि अगर कोई नेता खुद के लिए अलग और विशेष सुविधाओं वाला जीवन चुन ले, तो वह वास्तव में देश का नेतृत्व करने के योग्य नहीं रह जाता. इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान डॉ. इलाही ने इस्लाम में शहादत के महत्व को भी समझाया. उन्होंने बताया कि इस्लामी परंपरा में शहादत को सबसे ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया जाता है. उनके अनुसार खामेनेई भी लंबे समय से शहादत को एक महान सम्मान के रूप में देखते रहे हैं और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं.