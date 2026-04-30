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पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में आया ईरान, तेहरान से आए एक फोन कॉल की इनसाइड स्टोरी

ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि होर्मुज में जला देंगे. ट्रंप तूफान आने की चेतावनी देते हुए जैसे 'मौसम वैज्ञानिक' बन गए हैं. सीजफायर पर बहुत कुछ अस्पष्ट है. ऐसे में तेहरान से एक फोन कॉल दिल्ली आया है. चर्चा हो रही है कि इस समय अराघची ने भारत से संपर्क क्यों किया है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:12 AM IST
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पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में आया ईरान, तेहरान से आए एक फोन कॉल की इनसाइड स्टोरी

हां, तेहरान से एक फोन कॉल दिल्ली आया है. ऐसे समय में जब मध्यस्थ बने पाकिस्तान से हालात संभल नहीं रहे. ईरान के कुछ नेता ही पाकिस्तान की भूमिका को निष्पक्ष नहीं मान रहे हैं. अमेरिका का 'पाकिस्तान प्रेम' शक पैदा कर रहा है. अब ट्रंप को भी शायद पाकिस्तान की खुराफात पता चल गई है. वह कह रहे हैं कि फिलहाल फोन पर ही बात कीजिए. ऐसे में सीन में भारत की एंट्री हुई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर को फोन मिला दिया. दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बताया है कि दोनों नेताओं के बीच अमेरिका - ईरान सीजफायर को लेकर हाल में हुए घटनाक्रमों पर बातचीत हुई. 

पहले तो यह जान लीजिए कि यह फोन कॉल पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर बढ़ती गंभीरता को दिखा रहा है. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. हम एक-दूसरे के साथ लगातार टच में रहने पर सहमत हुए हैं.' 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और लड़ाई छिड़ने के बाद से दोनों विदेश मंत्रियों के बीच यह 6वीं बातचीत है. होर्मुज में अब भी सब कुछ रुका हुआ है. 

समझा जाता है कि जयशंकर ने बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए मसलों को सुलझाने के साथ ही कमर्शियल जहाजों के लिए होर्मुज का रास्ता खोले जाने की जरूरत पर बल दिया है. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अगले महीने ही ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की भारत में एक बैठक प्रस्तावित है. ईरान भी इस ग्रुप का सदस्य है और अराघची के भारत आने की संभावना है. हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. 

ईरान के होर्मुज का रास्ता रोकने के बाद अमेरिकी नेवी नाकेबंदी करके बैठी है. ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका अभी मंथन कर रहा है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के बजाय फोन पर बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. असल में जिस तरह से पहले दौर की बातचीत फेल हुई, अमेरिका को लग रहा है कि इतना खर्चा करके 18 घंटे की फ्लाइट से पाकिस्तान जाना फिर बेनतीजा बातचीत बेकार की एक्सरसाइज है. 

ट्रंप की इशारों में धमकी

इधर, सोशल मीडिया पर ट्रंप के तूफानी मैसेज और तस्वीरें अपलोड होती जा रही हैं. वह एक तस्वीर शेयर करते हुए खुद बंदूक लिए दिखते हैं. अब दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा - ऐसा तूफान आ रहा है, जिसे रोका नहीं जा सकता है. फोटो में ट्रंप कमांडो या सीक्रेट एजेंट या जेम्स बॉन्ड अवतार में दिखाई देते हैं. इसे ईरान को चेतावनी समझा गया है. fallback

ईरान का जवाब, तुरंत एक्शन होगा

ईरानी नौसेना के कमांडर ने ट्रंप की धमकी पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को अरब सागर की तरफ से बंद कर दिया गया है. अगर अमेरिकी सेना आगे बढ़ती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. 3–7 दिन का युद्ध? यह धारणा अब एक मजाक बन चुकी है. दरअसल, ईरान का इशारा इस बात पर था कि जो लोग सोच रहे थे कि 2-4 दिन में ईरान हार जाएगा, वे अपना विचार बदल लें. ईरानी कमांडर ने कहा कि हम एकजुट हैं. अपने शहीदों के लिए खून की आखिरी बूंद तक बदला लेंगे. होर्मुज में ही जला देंगे. ट्रंप की तस्वीर में पीछे धमाके से आगे की लपटें दिखाई देती हैं. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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