ईरान - अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां

24 घंटे से मिडिल ईस्ट में बमबारी हो रही है. इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर मिसाइलें गिराईं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी मिशन को निशाना बनाया गया है. 12 लोगों की मौत हो गई है. पीओके में भी हिंसा की खबर है. तेहरान भी इजरायल और आसपास के कई देशों पर मिसाइल - ड्रोन अटैक कर रहा है. इधर, रविवार सुबह भारत की सीमा पर अचानक हलचल तेज हो गई. अधिकारियों ने बताया है कि 1 मार्च की सुबह 5.45 बजे से 6 बजे के बीच 2-3 छोटे ड्रोन जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश करने लगे.

एक पाकिस्तानी ड्रोन एलओसी पार कर गया तो सेना के जवानों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी. ये ड्रोन दिगवार इलाके में कुछ देर तक मंडराते रहे और फायरिंग देख पीओके की तरफ लौट गए.

In the early morning hours today, between 5:45 and 6:00 AM, 2-3 small quadcopters attempted to violate airspace along the Line of Control in the Poonch area of Jammu & Kashmir. Swift counter-drone actions by vigilant Indian Army personnel successfully thwarted the attempt,… pic.twitter.com/Fwa8W3YCKG Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 1, 2026

तीन दिन में यह दूसरी बार है जब बॉर्डर पार से ड्रोन की मूवमेंट मिलने के बाद सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी. पाकिस्तान अक्सर ऐसी हरकत करते रहता है. हालांकि इस समय देश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

अधिकारियों ने बताया है कि एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों ने सुबह करीब 6 बजे दुश्मन के ड्रोन को देखा था और उसे मार गिराने के लिए एक दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग करनी पड़ी. वैसे, ड्रोन गोलियों से बच गया और तुरंत वापस लौट गया.

