Hindi Newsदेशईरान - अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां

ईरान - अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां

अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं. इस बीच, भारत की सीमा के पास भी ड्रोन देखे जाने से हड़कंप मच गया. एलओसी पर फौरन सेना ने फायरिंग खोल दी. पढ़िए 1 मार्च की सुबह बॉर्डर पर क्या हुआ? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:23 PM IST
24 घंटे से मिडिल ईस्ट में बमबारी हो रही है. इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर मिसाइलें गिराईं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी मिशन को निशाना बनाया गया है. 12 लोगों की मौत हो गई है. पीओके में भी हिंसा की खबर है. तेहरान भी इजरायल और आसपास के कई देशों पर मिसाइल - ड्रोन अटैक कर रहा है. इधर, रविवार सुबह भारत की सीमा पर अचानक हलचल तेज हो गई. अधिकारियों ने बताया है कि 1 मार्च की सुबह 5.45 बजे से 6 बजे के बीच 2-3 छोटे ड्रोन जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश करने लगे. 

एक पाकिस्तानी ड्रोन एलओसी पार कर गया तो सेना के जवानों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी. ये ड्रोन दिगवार इलाके में कुछ देर तक मंडराते रहे और फायरिंग देख पीओके की तरफ लौट गए. 

तीन दिन में यह दूसरी बार है जब बॉर्डर पार से ड्रोन की मूवमेंट मिलने के बाद सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी. पाकिस्तान अक्सर ऐसी हरकत करते रहता है. हालांकि इस समय देश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. 

पढ़ें: सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?

अधिकारियों ने बताया है कि एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों ने सुबह करीब 6 बजे दुश्मन के ड्रोन को देखा था और उसे मार गिराने के लिए एक दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग करनी पड़ी. वैसे, ड्रोन गोलियों से बच गया और तुरंत वापस लौट गया. 

LIVE: खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हिंसा, पढ़िए ताजा अपडेट

india pakistan news

