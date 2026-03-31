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अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर

क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा? क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? ऐसे कई सवाल पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं. अगर युद्ध लंबा चला तो भारत पर क्या असर होगा? पहले ही तेल के चलते देश दबाव में है. ऐसे में सवाल है कि अप्रैल में क्या होने वाला है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:12 AM IST
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अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर

ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के आसार बढ़ गए हैं. कई अत्याधुनिक हथियार और अतिरिक्त सैन्य तैनाती से वेस्ट एशिया में खलबली मची है. ऑपरेशन हुआ तो कई हफ्ते चल सकता है. संयुक्त राष्ट्र में एक डिप्लोमैट ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि ईरान में परमाणु अटैक हो सकता है. मोहम्मद सफा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे. उधर, ईरान अपने खार्ग द्वीप के चारों तरफ बारूदी सुरंग लगाकर बैठा है. अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो पश्चिम एशिया की यह लड़ाई ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ सकती है.

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हवा में चल रही लड़ाई, जमीन पर आई तो स्थिति क्या होगी? सवाल यह है कि क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन ट्रंप की मजबूरी है? ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ा नुकसान हुआ तो अमेरिका और इजरायल के पास क्या विकल्प बचेगा? ईरान बार-बार अमेरिका को यह कहकर उकसा क्यों रहा है कि आइए, हम भी तैयार हैं. ऐसे में क्या मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) वॉर दुनिया की आर्थिक तबाही का कारण बनेगा? क्या मंदी आएगी?

ईरान अमेरिका युद्ध लंबा चला तो क्या होगा?

अर्थशास्त्री मुकेश जैन ने Zee न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि अगर जमीन पर यह लड़ाई होती है तो इसका बहुत ज्यादा असर होगा क्योंकि जमीन पर जंग होने से सारी चीजें रुक जाती हैं. आम आदमी पर इसका असर पड़ता है, आवाजाही, माल के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि जमीनी लड़ाई का विकल्प भी आखिरी होगा. यह चिंता का विषय है. अगर युद्ध लंबा चला तो यह हमें ग्लोबल मंदी की तरह ले जाएगा. 

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ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, भारत पर क्या असर?

भारत इस लड़ाई में शामिल नहीं है, तो भारत पर इसका क्या असर हो सकता है? जैन ने कहा कि तेल के दाम बढ़ेंगे. इससे रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी यानी महंगाई विकराल हो सकती है. रुपये पर दबाव और आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है. 

पश्चिम एशिया की लड़ाई कहां जाकर रुकेगी?

क्या अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद खत्म हो चुकी है? ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल (रिटायर्ड) के. के. सिन्हा ने कहा कि ग्राउंड कंडीशन तो यही कहती है कि दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए लेकिन दोनों के ईगो सामने आ रहे हैं. अमेरिका जिस तरह से सोच रहा है, वह असंभव है. जमीनी हकीकत कुछ और है. ईरान का दक्षिणी क्षेत्र पूरा पहाड़ी है. अमेरिकी मरीन्स के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल पाना आसान नहीं है.  

डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा ने कहा कि बहरीन में अमेरिका की फोर्स तो इसीलिए बैठी थी कि होर्मुज को सेफ रखें लेकिन कुछ कर नहीं पाए. बातें अच्छी होती हैं कि ये कमांडो हैं लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है. अमेरिका के अंदर ही लोग मना कर रहे हैं कि ग्राउंड पर मत जाइए. कई युद्धपोत बुला रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये सब अच्छा है लेकिन... ईरान को देख लीजिए. उसने बहुत जबर्दस्त प्रतिक्रिया दी है. 

अमेरिका और गल्फ के देश क्या चाहते हैं?

फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा ने कहा कि अभी लड़ाई क्लाईमैक्स पर नहीं पहुंची है. अब वॉर इस तरफ जाएगी या उस तरफ. अमेरिका में इस तरह की भावना बढ़ रही है कि भविष्य में इजरायल की लड़ाई को सपोर्ट नहीं किया जाएगा. गल्फ के देशों को लग रहा है कि अभी ईरान को दबाया नहीं गया तो 6 महीने, सालभर बाद फिर से हमें उसके शैडो में रहना होगा. अब तो ट्रंप का प्रयास होगा कि चुनाव से पहले तेल की कीमतें नीचें आएं और लोग भी भूल जाएं. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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