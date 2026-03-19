ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन मुंह खोलकर कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा

ईरानी ड्रोन के हमले की खबरें आप रोज पढ़ रहे हैं. जरा रुकिए. तस्वीर में दिखाई दे रहा ड्रोन ईरान या अमेरिका का नहीं है. आराम से बम ड्रॉप करता ये ड्रोन भारतीय सेना का है. ये तैयारी युद्ध की चल रही है जिससे भविष्य में दुश्मन की किसी भी हरकत का पूरी सटीकता और व्यापकता के साथ मुकाबला किया जा सके. आगे वीडियो देखिए. इसकी एक तस्वीर आपको रोमांच से भर देगी. बड़ी संख्या में ड्रोन आकर आसमान को भर देते हैं, तभी एक ड्रोन पर कैमरा फोकस करता है. वह अपने मुंह से बम फेंकता दिखाई देता है. आगे पढ़ने से पहले जान लीजिए कि यह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की तरफ से किया गया सैन्य अभ्यास है. नाम था- एक्स अमोघ ज्वाला.

जंग का मैदान... लाइन से तैनात तोपें... आसमान में उड़ती धूल... ये जंग की तैयारी का प्रमाण हैं, तभी आगे आसमान से अटैक फाइटर आते दिखते हैं. जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन करते जवान आगे बढ़ते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि यह इंटिग्रेटेड एक्सरसाइज है.

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लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ PVSM, UYSM, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिणी कमान ने इस अभ्यास को गौर से देखा. लोकेशन युद्ध के मैदान की तरह थी. इसमें रफ्तार, सटीकता और नई पीढ़ी के उपकरणों और तकनीक का एकसाथ प्रदर्शन किया गया. दनादन तेज रफ्तार वाले मशीनी वॉर की एक नई तस्वीर देखने को मिली.

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भारतीय सेना का मैसेज यही है कि वह भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. वह मिसाइल हो या ड्रोन. भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि इस अभ्यास ने युद्धक्षेत्र की जानकारी बढ़ाने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने और मल्टी-डोमेन माहौल में निर्णायक रूप से युद्धक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन, काउंटर-ड्रोन प्रणालियों जैसी तमाम क्षमताओं का एकसाथ सफलतापूर्वक तरीके से इस्तेमाल किया.

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