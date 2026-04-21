ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग ने डराया, भारत में भी हुआ हादसा; एक ही पैटर्न से साजिश को लेकर उठे सवाल! Explained

Fire Accidents in Oli Refineries: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर हैं, जिसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल पैदा हो गई है. अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर तेल की किल्लत हो गई और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. इस सबके बीच दुनिया के कई देशों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसने चिंता और बढ़ा दी है.

दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच दुनिया भर में तेल संबंधी सुविधाओं में आग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे चिंता बढ़ी है. भारत भी दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जहां पर अचानक ऑयल रिफाइनरियों में आग लगी. भारत समेत दुनिया के कई देशों की रिफाइनरियों और तेल सुविधाओं में आग लगने की घटनाएं हुईं, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई साजिश.

राजस्थान में रिफानरी में लगी आग

राजस्थान जिले के बाड़मेड़ में एचपीसीएल की पचपदरा रिफाइनरी में मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट में 20 अप्रैल को अचानक आग भड़क उठी. हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त इस रिफाइनरी में आग लगी, उसके कुछ घंटों बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना था. शुरुआती जांच के अनुसार, हीट एक्सचेंजर सर्किट में वॉल्व से हाइड्रोजन लीक होने के कारण हादसा हुआ. इस आग पर काबू पा लिया गया है और बड़े नुकसान से इसको बचा लिया गया है. इस पूरे मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच की समिति बना दी है.

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अन्य देशों में भी रिफाइनरियों में लगी आग

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण दुनिया के कई देशो में रिफाइनरियों में अचानक लगी आग से संबंधित कई घटनाएं सामने आई हैं. सबसे पहले 23 मार्च को अमेरिका के टेक्सास के पोर्ट आर्थर में वालर एनर्जी की रिफाइनरी में एक विस्फोट हुआ और आग लग गई. पहले लोगों को लगा कि यह कोई ईरानी साजिश है, लेकिन बाद में पता चला कि तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ था. इसके बाद 10 अप्रैल को अमेरिका के टेक्सास में ही मैराथन पेट्रोलियम की एल पासो रिफाइनरी में आग लगी थी. हालांकि, इस पर कम समय में काबू पा लिया गया.

अमेरिका के अलावा भारत में ऐसी ही दो घटनाएं हुईं, जिसमें 12 अप्रैल को मुंबई के ऑफशोर क्षेत्र में ONGC के SHP प्लेटफॉर्म पर आग लगी थी. इसमें कम से कम 10 कर्मचारियों को हल्की चोटें आने की खबर थी. हालांकि, समय रहते इस आग को काबू में कर लिया गया. वहीं, इसके बात 20 अप्रैल को राजस्थान में ऐसा हुआ, जिसके बारे में हमने लेख में सबसे पहले बात की.

ऑस्ट्रेलिया में भी हुई घटना

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 17 अप्रैल को ऐसी ही घटना देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के पास जीलॉन्ग में विवा एनर्जी की रिफाइनरी में आग लगी. यह रिफाइनरी ऑस्ट्रेलिया की करीब 10 प्रतिशत फ्यूल की जरूरतों को पूरा करती है. इस रिफाइनरी में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी तक इससे पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू नहीं हो सका है. मेक्सिको और इक्वाडोर की कुछ रिफाइनरियों में भी पिछले दो महीनों में खराबी और आग की घटनाएं देखने को मिली. गनीमत रही कि इसमें कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला. वहीं, म्यांमार में 20 अप्रैल को एक बंदरगाह पर भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 10 से अधिक ईंधन टैंकर आग की चपेट में आ गए थे.

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घटनाओं ने बजा दिया खतरे का अलार्म

ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद लगातार अलग-अलग देशों की रिफाइनरियों में लगी आग ने एक तरीके से खतरे की घंटी बजा दी है. सोशल मीडिया पर तो इन घटनाओं को लेकर अलग ही बहस देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ा जाए, तो केवल एक हादसा नहीं माना जा सकता है. कुछ यूजर्स ने कहा कि किसी देश की रिफाइनरियों में आग लगना या उसको नुकसान पहुंचने का सीधा असर तेल की की कीमतों पर होगा. कुछ यूजर्स का दावा है कि यह एक तरीके से तेल की सप्लाई में बाधा पहुंचाने का तरीका है, जिससे कुछ अन्य देशों को फायदा हो सके.

क्या इन घटनाओं के पीछे कोई साजिश?

गौरतलब है कि जानकार मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर तेल एक बड़ा हथियार बन चुका है. कुछ देश कच्चे तेल की सप्लाई घटाकर तेल की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं; वहीं, कुछ लोग अपनी सुरक्षा बढ़ाने का काम कर रहे हैं. लगातार इन घटनाओं के बढ़ने से दुनिया के कई देशों ने अपनी तेल सुविधाओं की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है.

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