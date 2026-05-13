'सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगी फारस की खाड़ी...,' होर्मुज से अब नहीं गुजर पाएंगे अमेरिकी हथियार, ईरानी सेना ने कसी कमर; ट्रंप को दिया अल्टीमेटम

Iran-US War: पश्चिम एशिया में एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ गया है. ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अमेरिकी हथियारों को होर्मुज स्ट्रेट से होकर उसके क्षेत्रीय ठिकानों तक जाने की अनुमति नहीं देगी.
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West Asia War: पश्चिम एशिया में सीजफायर के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अब ईरानी सेना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह अब अमेरिकी हथियारों को होर्मुज स्ट्रेट से होकर अपने क्षेत्रीय ठिकानों तक जाने की अनुमति नहीं देगी. सेना ने स्पष्ट किया कि यह रणनीतिक समुद्री मार्ग अब ईरानी सेना के कंट्रोल में है. इसको लेकर सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने कहा,' अब से हम अमेरिकी हथियारों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने और क्षेत्रीय ठिकानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे.' उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इच्छा रखने वाले कोई भी देश ईरानी सेना की निगरानी में ही ऐसा कर पाएंगे.
अकरमिनिया ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर यह कॉर्डिनेटेड कंट्रोल न केवल क्षेत्र पर ईरान की निगरानी और संप्रभुता को बढ़ाता है, बल्कि इससे देश को तेल से होने वाली आय से दोगुना रेवेन्यू भी मिल सकता है. उन्होंने आगे कहा कि दुश्मनों की ओर से 2 दशकों से ईरान पर हमले की योजना के बावजूद देश की सेना ने न केवल युद्ध क्षमता को बनाए रखा है, बल्कि मिसाइल हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी दुश्मनों के मंसूबों को ध्वस्त किया है. अकरमिनिया ने बताया कि हाल ही के संघर्ष में दुश्मन की ओर से ईरान में मिसाइल हमले, परमाणु क्षमताओं का विनाश, देश को बांटकर तख्तापलट करने जैसे उनके सभी टारगेट असफल रहे हैं.
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ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने कहा कि ईरान का सैन्य सिद्धांत अब आक्रामक है और दुश्मन की कोई भी गलती गंभीर परिणाम का कारण बनेगी. उन्होंने कहा,'शाह को सत्ता से बेदखल करने वाली पहली क्रांति और ईरान से अमेरिका को बाहर निकालने वाली दूसरी क्रांति के बाद आज हम पूरे क्षेत्र से अमेरिका को बाहर निकाल देंगे, और इस क्षेत्र से उसकी उपस्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी.'
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इसके अलावा ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी के कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के डिप्टी सईद सियाहसोरानी ने अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा,' अगर अमेरिका और ट्रंप व्यक्तिगत रूप से कुछ मूर्खतापूर्ण करना चाहते हैं, तो हम पर्शियन गल्फ को अमेरिकी मरीन सैनिकों का सबसे बड़ा नीला कब्रिस्तान बना देंगे.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट इस्लाम के सम्मान का स्ट्रेट बन गया है. सियाहसोरानी ने कहा कि हालांकि, ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ समुद्री युद्ध में भाग नहीं लिया है, लेकिन स्मार्ट ब्लॉकिंग स्ट्रैटजी लागू है और दुश्मन के खिलाफ युद्ध जारी है. उन्होंने यह भी दावा किया कि आरिफजान, अल उदेद, शेख ईसा और अली अल सलेम समेत इस क्षेत्र में स्थित 70 प्रतिशत अमेरिकी मिलिट्री बेस पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं.
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