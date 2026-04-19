प्रिय भारतीयों, हमें आपके सुझाव की जरूरत है... होर्मुज पर टकराव के बीच ईरान ने पूछे 5 सवाल

Iran in India: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भले ही फिलहाल सीजफायर चल रहा हो, लेकिन हालात अभी-भी तनाव भरे हैं. होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है. दो भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की खबरें आई हैं. इसी बीच भारत में मौजूद ईरानी दूताास ने भारतीयों से कुछ सुझाव मांगे हैं. दूतावास ने कहा है कि डियर इंडियन फ्रेंड्स, हमें आपको सुझावों की तारीफ करते हैं.

ईरानी दूतावास ने 19 अप्रैल की सुबह अपने आधिकारिक X हेंडल से एक पोस्ट किया. जिसमें उसने लिखा,'प्रिय भारतीय मित्रों, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया कुछ समय निकालकर इस सर्वेक्षण में भाग लें. आपके सुझावों की हम बहुत सराहना करते हैं, और ये हमारे प्रयासों में सार्थक योगदान देंगे. अपने समय और सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'

ईरान ने भारतीयों से क्या-क्या पूछा?

कैप्शन पढ़कर ही साफ हो गया है कि ईरानी दूतावास भारतीयों से उनकी कीमती सुझाव मांग रहा है. दूतावास ने गूगल फॉर्म का एक लिंक भी दिया है. हमने लिंक पर क्लिक किया देखा कि सबसे पहले ईरान ने यूजर का लिंक पूछा है, उसके बाद उम्र, क्वॉलिफिकेशन, फिर नागरिकता, पूछी है. इन बेसिक सवालों के बाद ईरान ने 5 और सवाल भी पूछे हैं. जो निम्न प्रकार हैं.

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Dear Indian friends We kindly ask you to take a moment to participate in this survey. Your input is greatly appreciated and will contribute meaningfully to our efforts. Thank you very much for your time and cooperation.https://t.co/dw6junkx99 — Iran in India (@Iran_in_India) April 19, 2026

ईरान के जरिए भारतीयों से पूछे गए सवाल:

1. ईरान से जुड़ी खबरें आपको ज्यादातर किन समाचार स्रोतों से मिलती हैं?

2. जब आप 'ईरान' का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है?

3. आप ईरान के सांस्कृतिक और जन कूटनीति कार्यक्रमों को कितना सफल मानते हैं?

4. ईरान की कौन-सी सांस्कृतिक रचनाएं, फिल्में, कला या अन्य चीजें आपको आकर्षक और सराहनीय लगती हैं?

5. अगर आपको ईरान घूमने का मौका मिले, तो आप इस विचार का कितना स्वागत करेंगे?

बता दें कि जंग के बीच ईरान और भारत के लोगों के बीच एक गहरा रिश्ता बना है. खास तौर पर तब, जब ईरान को आर्थिक मदद की जरूरत थी. जिस समय ईरान जंग लड़ रहा था, तो भारतीयों ने बड़े स्तर चंदा इकट्ठा कर उसे आर्थिक मदद दी. चंदा करोड़ों रुपये में इकट्ठा हुआ था. अब ईरानी दूतावास, भारतीयों से उनकी सलाह मांग रहा है.