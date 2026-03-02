Advertisement
trendingNow13127433
Hindi NewsदेशIran crisis: बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?

Iran crisis: बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?

इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज (ISBS) के स्टूडेंट सालाना 5 दिन के स्टडी टूर के तहत दुबई गए थे. शनिवार को 40 स्टूडेंट पुणे लौटने वाले थे, जबकि बाकी 44 को रविवार को फ्लाइट लेनी थी. लेकिन, अधिकारियों ने बताया कि वेस्ट एशिया लड़ाई और उसके बाद एयरस्पेस बंद होने की वजह से वे ट्रैवल नहीं कर सके.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

Iran Crisis:  पुणे के एक इंस्टिट्यूट के 84 MBA स्टूडेंट और चार फैकल्टी मेंबर वेस्ट एशिया में लड़ाई और एयरस्पेस बंद होने की वजह से दुबई में फंस गए हैं. इंस्टिट्यूट ने रविवार को ये जानकारी दी है. इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज (ISBS) के स्टूडेंट सालाना पांच दिन के स्टडी टूर के तहत दुबई गए थे. 

जल्द से जल्द होगी वापसी

ISBS के अधिकारियों ने बताया कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें बर दुबई के एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि 40 स्टूडेंट्स शनिवार को पुणे लौटने वाले थे. जबकि बाकी 44 स्टूडेंट्स रविवार को फ्लाइट पकड़ने वाले थे. हालांकि, वेस्ट एशिया विवाद और उसके बाद एयरस्पेस बंद होने की वजह से वे ट्रैवल नहीं कर सके. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुरक्षित और जल्द से जल्द वापसी पक्का करने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है.

Add Zee News as a Preferred Source

'सभी छात्र और स्टाफ सुरक्षित हैं'

ISBS के डीन जनार्दन पवार ने कहा कि सभी स्टूडेंट सुरक्षित हैं और उन्हें एक होटल में ले जाया गया है. MBA के छात्र और स्टाफ स्टडी विजिट के तहत दुबई गए थे. एयरस्पेस बंद था और इस वजह से वे वहीं फंस गए थे. डीन ने कहा कि  सभी छात्र और स्टाफ सुरक्षित हैं. हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं. हम विदेश मंत्रालय के साथ-साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा.

इंदिरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सभी पेरेंट्स और गार्जियन से एक्टिवली संपर्क किया है ताकि उन्हें जानकारी दी जा सके और उनके बच्चों की सुरक्षा और भलाई का भरोसा दिलाया जा सके. यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा कि वो होटल मैनेजमेंट से भी सीधे बातचीत कर रही है.

ये भी पढ़ें : मिडिल ईस्ट में जंग और तेल का समीकरण; ईरान संकट के बीच OPEC+ का बड़ा दांव

उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी की सुरक्षा यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यूनिवर्सिटी हालात पर करीब से नजर रख रही है और उसे भरोसा है कि एयरस्पेस ऑपरेशन फिर से शुरू होने के बाद जल्द से जल्द उनके सुरक्षित भारत लौटने का इंतजाम किया जाएगा.

दुबई में स्टूडेंट्स के साथ मौजूद इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस के फैकल्टी मेंबर राहुल पाठक ने कहा कि सब ठीक हैं. पाठक ने कहा कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स से फोन पर जुड़े हुए हैं. होटल में रहना अच्छा है और खाना भी मिल रहा है. होटल के बाहर सिचुएशन नॉर्मल है और सभी दुकानें खुली हैं. इस बीच, पुणे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इन स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के अलावा यहां के 10 और लोग दुबई में फंसे हुए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

iran crisis

Trending news

बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग