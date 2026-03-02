Iran crisis: बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?

Iran Crisis: पुणे के एक इंस्टिट्यूट के 84 MBA स्टूडेंट और चार फैकल्टी मेंबर वेस्ट एशिया में लड़ाई और एयरस्पेस बंद होने की वजह से दुबई में फंस गए हैं. इंस्टिट्यूट ने रविवार को ये जानकारी दी है. इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज (ISBS) के स्टूडेंट सालाना पांच दिन के स्टडी टूर के तहत दुबई गए थे.

जल्द से जल्द होगी वापसी

ISBS के अधिकारियों ने बताया कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें बर दुबई के एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि 40 स्टूडेंट्स शनिवार को पुणे लौटने वाले थे. जबकि बाकी 44 स्टूडेंट्स रविवार को फ्लाइट पकड़ने वाले थे. हालांकि, वेस्ट एशिया विवाद और उसके बाद एयरस्पेस बंद होने की वजह से वे ट्रैवल नहीं कर सके. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुरक्षित और जल्द से जल्द वापसी पक्का करने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है.

Add Zee News as a Preferred Source

'सभी छात्र और स्टाफ सुरक्षित हैं'

ISBS के डीन जनार्दन पवार ने कहा कि सभी स्टूडेंट सुरक्षित हैं और उन्हें एक होटल में ले जाया गया है. MBA के छात्र और स्टाफ स्टडी विजिट के तहत दुबई गए थे. एयरस्पेस बंद था और इस वजह से वे वहीं फंस गए थे. डीन ने कहा कि सभी छात्र और स्टाफ सुरक्षित हैं. हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं. हम विदेश मंत्रालय के साथ-साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा.

इंदिरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सभी पेरेंट्स और गार्जियन से एक्टिवली संपर्क किया है ताकि उन्हें जानकारी दी जा सके और उनके बच्चों की सुरक्षा और भलाई का भरोसा दिलाया जा सके. यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा कि वो होटल मैनेजमेंट से भी सीधे बातचीत कर रही है.

ये भी पढ़ें : मिडिल ईस्ट में जंग और तेल का समीकरण; ईरान संकट के बीच OPEC+ का बड़ा दांव

उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी की सुरक्षा यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यूनिवर्सिटी हालात पर करीब से नजर रख रही है और उसे भरोसा है कि एयरस्पेस ऑपरेशन फिर से शुरू होने के बाद जल्द से जल्द उनके सुरक्षित भारत लौटने का इंतजाम किया जाएगा.

दुबई में स्टूडेंट्स के साथ मौजूद इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस के फैकल्टी मेंबर राहुल पाठक ने कहा कि सब ठीक हैं. पाठक ने कहा कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स से फोन पर जुड़े हुए हैं. होटल में रहना अच्छा है और खाना भी मिल रहा है. होटल के बाहर सिचुएशन नॉर्मल है और सभी दुकानें खुली हैं. इस बीच, पुणे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इन स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के अलावा यहां के 10 और लोग दुबई में फंसे हुए हैं.