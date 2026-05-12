US से युद्ध के बीच भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री, होर्मुज खोलने पर होगी चर्चा! क्या है BRICS का एजेंडा

Abbas Araghchi India Visit: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भारत आने वाले हैं. वह 14 मई 2026-15 मई 2026 तक दिल्ली में BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान अराघची कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 12, 2026, 08:20 PM IST
Abbas Araghchi In Delhi:  अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भारत आने वाले हैं. यह उनकी पहली भारत यात्रा है, जिसमें वह BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. 14 मई 2026-15 मई 2026 तक BRICS में आर्थिक मजबूती, क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. 

भारत आएंगे अराघची 

भारत में ईरानी दूतावास ने अराघची की भारत यात्रा की जानकारी देते हुए अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची BRICS सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.' दूतावास ने बताया अराघची BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बैठक में हिस्सा लेने वाले अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे. 

 

खबर अपडेट की जा रही है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

