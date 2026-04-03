ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; US-इजरायल हमले में तेहरान का B1 ब्रिज तबाह

Iran Bridge Collapse: मध्य-पूर्व में जारी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. Iran ने खाड़ी क्षेत्र के 8 प्रमुख पुलों की एक ‘हिट-लिस्ट’ जारी की है, जिससे संकेत मिलता है कि वह US-इजरायल हमलों का जवाब जैसे को तैसा की रणनीति के तहत दे सकता है.
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Iran-US War: मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान के कराज इलाके में स्थित 136 मीटर ऊंचा B1 सस्पेंशन पुल US और इजरायल के हमलों में तबाह हो गया. यह पुल तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाला था और अभी निर्माणाधीन था. अल्बोर्ज प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए, जबकि सोशल मीडिया पर पुल के ढहने के वीडियो भी सामने आए हैं.
हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आता, तो और भी हमले किए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि ईरान का यह पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और आने वाले दिनों में और बड़े हमले संभव हैं.
ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई के तहत खाड़ी और जॉर्डन के 8 प्रमुख पुलों को निशाने पर रखा गया है. इसमें कुवैत का शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ब्रिज, UAE के शेख जायद और अल मक्ता पुल, सऊदी-बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे और जॉर्डन के कई रणनीतिक पुल शामिल हैं.
This is why Iran still has missiles to shoot off. He took out a portion of a bridge for optics and not effect. It will be open again in 1 month. Take out the cable-stay section and the missile storage. @realDonaldTrump pic.twitter.com/tr9aJNMTtJ
— Miska Simpson (@SimpsonMiska) April 3, 2026
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि नागरिक ढांचों, खासकर अधूरे पुलों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने इसे नैतिक पतन करार देते हुए कहा कि इससे ईरानी जनता झुकेगी नहीं.
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28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है. अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत की खबरें हैं. ईरान ने जवाब में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं.
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