ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; US-इजरायल हमले में तेहरान का B1 ब्रिज तबाह

Iran-US War: मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान के कराज इलाके में स्थित 136 मीटर ऊंचा B1 सस्पेंशन पुल US और इजरायल के हमलों में तबाह हो गया. यह पुल तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाला था और अभी निर्माणाधीन था. अल्बोर्ज प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए, जबकि सोशल मीडिया पर पुल के ढहने के वीडियो भी सामने आए हैं.

अभी और तबाही बाकी: ट्रंप

हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आता, तो और भी हमले किए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि ईरान का यह पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और आने वाले दिनों में और बड़े हमले संभव हैं.

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ईरान की ‘हिट-लिस्ट’ में शामिल पुल शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ब्रिज (कुवैत) किंग फ़हद कॉज़वे (सऊदी अरब) शेख ज़ायद ब्रिज (अबू धाबी) अल मक्ता ब्रिज (अबू धाबी) किंग हुसैन ब्रिज (जॉर्डन) दामिया ब्रिज (जॉर्डन) शेख खलीफ़ा ब्रिज (अबू धाबी) अब्दून ब्रिज (जॉर्डन)

ईरान की ‘हिट-लिस्ट’ में खाड़ी के अहम पुल

ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई के तहत खाड़ी और जॉर्डन के 8 प्रमुख पुलों को निशाने पर रखा गया है. इसमें कुवैत का शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ब्रिज, UAE के शेख जायद और अल मक्ता पुल, सऊदी-बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे और जॉर्डन के कई रणनीतिक पुल शामिल हैं.

This is why Iran still has missiles to shoot off. He took out a portion of a bridge for optics and not effect. It will be open again in 1 month. Take out the cable-stay section and the missile storage. @realDonaldTrump pic.twitter.com/tr9aJNMTtJ — Miska Simpson (@SimpsonMiska) April 3, 2026

US-इजरायल कर रहे अपराध: ईरान

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि नागरिक ढांचों, खासकर अधूरे पुलों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने इसे नैतिक पतन करार देते हुए कहा कि इससे ईरानी जनता झुकेगी नहीं.

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28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है. अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत की खबरें हैं. ईरान ने जवाब में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं.