Advertisement
trendingNow13163979
Hindi Newsदेशईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; US-इजरायल हमले में तेहरान का B1 ब्रिज तबाह

ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; US-इजरायल हमले में तेहरान का B1 ब्रिज तबाह

Iran Bridge Collapse: मध्य-पूर्व में जारी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. Iran ने खाड़ी क्षेत्र के 8 प्रमुख पुलों की एक ‘हिट-लिस्ट’ जारी की है, जिससे संकेत मिलता है कि वह US-इजरायल हमलों का जवाब जैसे को तैसा की रणनीति के तहत दे सकता है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran-US War
Iran-US War

Iran-US War: मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान के कराज इलाके में स्थित 136 मीटर ऊंचा B1 सस्पेंशन पुल US और इजरायल के हमलों में तबाह हो गया. यह पुल तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाला था और अभी निर्माणाधीन था. अल्बोर्ज प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए, जबकि सोशल मीडिया पर पुल के ढहने के वीडियो भी सामने आए हैं.

 अभी और तबाही बाकी: ट्रंप

हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आता, तो और भी हमले किए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि ईरान का यह पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और आने वाले दिनों में और बड़े हमले संभव हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source


ईरान की ‘हिट-लिस्ट’ में शामिल पुल
शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ब्रिज (कुवैत)
किंग फ़हद कॉज़वे (सऊदी अरब)
शेख ज़ायद ब्रिज (अबू धाबी)
अल मक्ता ब्रिज (अबू धाबी)
किंग हुसैन ब्रिज (जॉर्डन)
दामिया ब्रिज (जॉर्डन)
शेख खलीफ़ा ब्रिज (अबू धाबी)
अब्दून ब्रिज (जॉर्डन)

ईरान की ‘हिट-लिस्ट’ में खाड़ी के अहम पुल

ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई के तहत खाड़ी और जॉर्डन के 8 प्रमुख पुलों को निशाने पर रखा गया है. इसमें कुवैत का शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ब्रिज, UAE के शेख जायद और अल मक्ता पुल, सऊदी-बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे और जॉर्डन के कई रणनीतिक पुल शामिल हैं.

US-इजरायल कर रहे अपराध: ईरान

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि नागरिक ढांचों, खासकर अधूरे पुलों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने इसे नैतिक पतन करार देते हुए कहा कि इससे ईरानी जनता झुकेगी नहीं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के बेटे क्‍या वॉर से कमाना चाहते हैं प्रॉफिट? US-ईरान जंग के बीच खाड़ी देशों को ड्रोन बेचने का बना रहे प्लान

28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है. अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत की खबरें हैं. ईरान ने जवाब में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Iran WarIran Bridge Collapse

Trending news

पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
West Bengal news
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
US-Iran War
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
PM Modi
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
NCERT book
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी