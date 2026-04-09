Advertisement
trendingNow13172758
Hindi Newsदेशहोर्मुज पर ईरान का नया दांव, ऑयल टैंकरों से अब कैसे होगी वसूली? दुनिया पर बढ़ेगा बोझ

होर्मुज पर ईरान का नया दांव, ऑयल टैंकरों से अब कैसे होगी वसूली? दुनिया पर बढ़ेगा बोझ

इजरायल लेबनान पर अटैक करता रहेगा तो ईरान भी होर्मुज दुनिया के लिए बंद ही रखेगा. युद्धविराम की घोषणा होते ही कल होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने खोल दिया था, लेकिन इजरायल के हमले के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया. क्योंकि ईरान के मुताबिक सीजफायर टूट गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज पर ईरान का नया दांव, ऑयल टैंकरों से अब कैसे होगी वसूली? दुनिया पर बढ़ेगा बोझ

Iran US Peace deal: इजरायल लेबनान पर अटैक करता रहेगा तो ईरान भी होर्मुज दुनिया के लिए बंद ही रखेगा. युद्धविराम की घोषणा होते ही कल होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने खोल दिया था, लेकिन इजरायल के हमले के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया. क्योंकि ईरान के मुताबिक सीजफायर टूट गया. ईरान के इस फैसले से एक बार फिर सैकड़ों जहाज होर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं. दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब वसूली का तरीका बदल लिया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों पर क्रिप्टोकरेंसी में टोल लगाने का फैसला किया है. यानी होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को क्रिप्टोकरेंसी में टोल देना होगा.

1 डॉलर प्रति बैरल टोल!

ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर जहाज को 1 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से टोल देना पड़ेगा. अगर कोई जहाज 10 लाख बैरल तेल ले जा रहा है तो उसे 10 लाख डॉलर टोल के रूप में देना होगा. अगर कोई खाली जहाज होगा तो उससे टोल नहीं लिया जाएगा. टोल का भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में करना होगा. मुख्य रूप से बिटकॉइन में ये पेमेंट देना होगा. अब आपको पेमेंट का तरीका भी जानना चाहिए. होर्मुज से गुज़रने वाले जहाज को ईमेल के ज़रिए अपना कार्गो डिटेल ईरान की सरकार को भेजना होगा.

  • ईरान कार्गो डिटेल के आधार पर ये तय करेगा कि उस जहाज से कितना टोल लिया जाए.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • टोल का आकलन करने के बाद ईरान क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट करने का निर्देश जहाज को देगा.

  • खास बात ये है कि पेमेंट के लिए जहाजों को कुछ ही सेकंड का समय मिलेगा.

  • इसका कारण ये है कि ईरान नहीं चाहता है कि कोई इस लेनदेन को ट्रेस कर सके.

  • भुगतान मिलने के बाद जहाज को एक पासकोड या मंजूरी मिलेगी.

  • इसके बाद जहाज को होर्मुज से सुरक्षित जाने की अनुमति होगी.

ईरान अभी से ही इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहा है. ईरान पहले टोल की वसूली चीन की करेंसी युआन में करना चाह रहा था. यहां तक कि कुछ जहाजों ने युआन में भुगतान भी किया था. लेकिन युआन के मुकाबले क्रिप्टोकरेंसी के फायदों को देखते हुए ईरान ने क्रिप्टोकरेंसी पर जोर दिया है. अब आपको क्रिप्टोकरेंसी की उन विशेषताओं के बारे में भी जानना चाहिए जिसकी वजह से ईरान ने टोल वसूली का ये प्लान बनाया है.

क्रिप्टो की वजह भी जानिए

युआन में भुगतान को ट्रैक किया जा सकता है, खास तौर पर बड़े लेनदेन में. लेकिन क्रिप्टो पूरी तरह से ट्रेस प्रूफ है. ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, इसलिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है. क्रिप्टो में वसूली के पीछे ईरान का दूसरा मकसद है आर्थिक प्रतिबंधों से खुद को बचाना. अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है. अगर डॉलर में पेमेंट लिया गया तो उसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन क्रिप्टो को फ्रीज किए जाने का खतरा कम है. क्रिप्टो जैसे सिस्टम में ये फायदा भी है कि तेज और डायरेक्ट पेमेंट होता है. बिटकॉइन में पेमेंट वॉलेट-टू-वॉलट होता है. पैसा तुरंत ईरान के पास पहुंच जाएगा.

इन्हीं खूबियों की वजह से ईरान ने क्रिप्टो को पेमेंट के रूप में चुनने का फैसला लिया है. इस खबर के बाद बिटकॉइन के दाम में 5 प्रतिशत का उछाल आया क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में इससे उत्साह का माहौल है.

ईरान का ये प्लान उसके लिए फायदेमंद है. यही वजह है कि वो इसे लागू करने जा रहा है. लेकिन दुनिया के लिए ये नुकसानदेह है. ये कैसे नुकसानदेह है, अब इसे समझिए.

पहली दिक्कत ये है कि इससे तेल की लागत कम से कम एक डॉलर प्रति बैरल बढ़ जाएगी. भारत होर्मुज के जरिए बड़ी मात्रा में अपनी जरूरत का कच्चा तेल और गैस आयात करता है. एक डॉलर के हिसाब से भारत का सालाना तेल और गैस आयात बिल लगभग 9000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा और ये पैसा अंत में आम लोगों की जेब से जाएगा.

दूसरी चिंता ये है कि टोल वसूलने पर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन धीमा हो जाएगा. ईरान टोल के लिए जहाजों की जांच करेगा, उसके बाद भुगतान मांगेगा. इसमें समय लगेगा, जिससे तेल की सप्लाई में देरी होगी. युद्ध से पहले तक जहाजों को इस तरह की किसी भी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता था.

नियम के हिसाब से गलत कर रहा खाड़ी देश

साथ ही ये प्लान लागू होने से होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल पूरी तरह स्थापित हो जाएगा. प्रभावी रूप से ईरान इस रास्ते का मालिक बन जाएगा. वो अपनी मर्जी से किसी देश को यहां से गुजरने की इजाजत देगा. अगर किसी देश के साथ उसका विवाद होगा तो वो उसे अनुमति नहीं देगा. ये विश्व व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है. इन चिंताओं की वजह से इसे खतरनाक कहा जा रहा है. अगर ईरान को होर्मुज में टोल वसूलने की छूट मिल गई तो ये एक गलत मिसाल बन जाएगी.

मलक्का स्ट्रेट, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है. लेकिन यहां कोई टोल नहीं लिया जाता. अगर ईरान के रास्ते पर दुनिया के दूसरे देश चलेंगे तो कल को सिंगापुर, मलेशिया या इंडोनेशिया भी मलक्का स्ट्रेट के रास्ते गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा देंगे. ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं. ईरान ने अपने पुनर्निर्माण के नाम पर टोल वसूलने की योजना बनाई है. लेकिन इस पैसे का भुगतान अमेरिका या इजरायल नहीं करेगा, बल्कि दूसरे देश करेंगे जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है. यानी करे कोई, भरे कोई की स्थिति हो गई है. इसलिए पूरी दुनिया को एक सुर में टोल वसूलने के इस प्लान का विरोध करना चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Iran war

Trending news

चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
Middle East
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
AIR INDIA
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
Maharashtra
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
water supply
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
Sunetra Pawar
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
Rural Entrepreneurship
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
Bombay High Court
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी