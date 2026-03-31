Opinion: हकीकत कम और एल्गोरिदम ज्यादा! जमीन पर चाहे जो हो, सोशल मीडिया पर चैंपियन बन गया ईरान

Iran Us War: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे जंग में हार जीत सोशल मीडिया पर तय की जा रही है. जंग का असल नतीजा हथियारों के साथ-साथ हमारे मोबाइल की स्क्रीन भी तय कर रही है. एक तरफ जहां आसमान को चीरती मिसाइलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी उंगलियों के नीचे एल्गोरिदम की कभी ना दिखने वाले चालें भी हैं. कहीं जमीन पर धुआं उठता है, तो कहीं सोशल मीडिया पर 'ट्रेंड' बनता है और सच यही है कि आज के दौर में ज्यादातर चीजें इसी तरह तय होती हैं कि ट्रेंड कितनी तेजी से चढ़ा.

मिडिल ईस्ट युद्ध की तस्वीरें और वीडियोज देखकर भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है कि मानो, ईरान ने सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है. जंग में ईरान भारी है या फिर अमेरिका-इजरायल यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंक दोनों ही जानिब से ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर किसी नतीजे पर पहुंचा मुश्किल है, लेकिन ईरान ने सोशल मीडिया की नब्ज पर कुछ इस तरह पकड़ बना ली है कि दुनियाभर में अपनी वाह-वाही करवा ली है.

जंग का सिनेमाई अनुभव

फर्क नहीं पड़ता कि ईरान जमीन पर क्या कर रहा है, भले ही उसकी जानकारी लोगों को कम हो, लेकिन ईरान हर हमले को सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वो उसे एक ऐसे 'सीन' में भी बदल देता है, जो देखने वालों के भीतर भावनाएं जगा दे. मिसाइलों के स्लो-मोशन वीडियो, बैकग्राउंड में गूंजता संगीत और सावधानी से चुने गए एंगल...ये सब मिलकर जंग को एक 'सिनेमाई अनुभव' बना रहे हैं. पिछले 31 दिनों में हमने देख लिया है कि ईरान ने इस दिशा में महारत हासिल कर ली है.

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एल्गोरिदम को सच्चाई से कोई मतलब नहीं

यहां सच्चाई उतना महत्व नहीं रखती, जितना कि एल्गोरिदम, वह तय करता है कि कौन-सी कहानी आपकी आंखों तक पहुंचेगी और उसे सच से नहीं, सनसनी से मोहब्बत है. ईरान अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों को इस तरह पेश करता है कि वे बड़ी जीत जैसी लगने लगती हैं. इस पूरी तस्वीर में एल्गोरिदम ही है जो खामोश रहते हुए भी प्रभावशाली किरदार अदा कर रहा है. उसे न सच से मतलब है और न ही झूठ से, उसे सिर्फ उस कंटेंट से मतलब है जो लोगों को कुछ देर रोक ले, जो उन्हें सोचने या प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दे और ईरान का कंटेंट इस फॉर्मूले पर खरा उतरता है. भावनात्मक, तेज और एक दूसरे को शेयर करने वाले विजुअल. यही वजह है कि धीरे-धीरे एक ऐसी धारणा बनती जा रही है, जिसमें जमीनी हकीकत से ज्यादा सोशल मीडिया की छवि हावी हो जाती है.

मैदान के अलावा दिमाग और स्क्रीन पर लड़ी जा रही जंग

आज की जंग में जीत सिर्फ यह नहीं कि किसने कितने ठिकाने नष्ट किए, बल्कि यह भी है कि किसने दुनिया को क्या यकीन दिलाया, ईरान ने इस बात को बखूबी समझ लिया है कि अगर आप कहानी पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो हार भी जीत जैसी दिखाई देने लगती है और शायद यही इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है कि असली जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग और उनकी स्क्रीन पर लड़ी जा रही है. ईरान इस कला को समझ चुका है कि अगर आप दुनिया को यकीन दिला दें कि आप जीत रहे हैं, तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है.

इस डिजिटल जंग युग में 'सच' और 'यकीन' की जंग हमेशा देखने को मिलती है. जब कोई वीडियो बार-बार आपकी स्क्रीन पर आता है, जब वही नैरेटिव अलग-अलग अकाउंट्स से गूंजता है, तो धीरे-धीरे वह एक हकीकत जैसा महसूस होने लगता है. जबकि यह जरूरी नहीं है कि जिसे हमने हकीकत माना है वो सच ही हो, वो तो सिर्फ यकीन है. जिसे एल्गोरिदम ने मानने को मजबूर किया है. जिसने हमें वो चीजें सच मानने के लिए मानसिक माहौल तैयार किया है.

चलिए कुछ ऐसे वीडियोज देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर ईरान की 'जीत' और अमेरिका-इजरायल की 'हार' तय कर रही हैं.

Today’s fun post:

Drink pomegranate juice so you can hit Tel Aviv more accurately pic.twitter.com/zpME0EGASR — Iran Embassy SA (@IraninSA) March 27, 2026

ऊपर दिए गए वीडियो को ही देखिए, Iran Embassy SA (@IraninSA) नाम X हेंडल से शेयर किया है और ग्रे टिक वाला अकाउंट भी है. इस वीडियो के एंगल, स्लोमोशन और इसमें दिखाई दे रहे सैनिक के जरिए पिया जा रहा जूस एल्गोरिदम पर प्रभाव डालने की ही कोशिश है.

एक और वीडियो देखिए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बच्चे की तरह दिखाया गया और वो जमीन पर बैठे हुए हैं. साथ ही ट्रंप के सामने ईरान का मैप रखा हुआ है, जिस पर खिलौनों वाले हथियारों से हमला कर रहे हैं. उनके हमलों को सामने खड़े मंत्री देखकर तालियां बजा रहे हैं.

Iranians love kebab pic.twitter.com/b5ELyxQdl3 — Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) March 29, 2026

एक और तस्वीर में देखा जा सकता है कि यूके में मौजूद ईरानी एंबेसी के जरिए शेयर किया गया है. इस तस्वीर में एक भट्ठी पर कबाब के तौर पर अमेरिकी-इजरायली फाइटर जेट्स को सेंका जा रहा है. जिसमें F15, F16, F18 और F35 भी शामिल है.

Iran is really making pro level short movies and expose Trump and Israel Compare this with White House meme videos pic.twitter.com/tokELb94GZ — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 24, 2026

नीचे दिए गए वीडियो में ईरान के प्रति हमदर्दी और जहन को इजरायल-अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश की गई है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक चट्टा पर खड़े हुए हैं, उनके पैरों से खून लबा-लब बह रहा है, साथ ही उनके सामने से बेखौफ स्कूली बच्चियां आ रही हैं, इनमें से एक बच्ची के हाथ में एपस्टीन फाइल है, जिसे देखकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही खौफ के मारे चट्टान से खाई में गिर जाते हैं.

Iran just launched another Lego movie meme pic.twitter.com/N8UiB7W51Z — Not Jerome Powell (@alifarhat79) March 27, 2026

वीडियो में Lego के खिलौनों जैसी आकृतियों का इस्तेमाल करके ट्रंप- नेतन्याहू और शैतान (Devil) को दिखाया गया है. वे एक टेबल पर बैठकर एपस्टीन फाइल देखते हैं, फिर एक लाल बटन दबाकर ईरान पर मिसाइल हमला करते हैं. इसके बाद वीडियो में ईरान के जवाबी हमले को दिखाते हैं. ईरानी मिसाइलें इजराइल, सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास, दुबई के लग्जरी होटल और अन्य जगहों पर हमला करती हैं. वीडियो का मूड ड्रामेटिक और सिनेमैटिक है, जैसे कोई Lego मूवी, लेकिन इसमें युद्ध, विनाश और ईरान की 'जीत' के प्रचार के तौर पर शेयर कया जा रहा है. आखिर में मैसेज आता है,'We are the ones who control the game', यानी हम ही हैं जो खेल को नियंत्रित करते हैं.