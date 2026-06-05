ईरान नाराज नहीं, ओमान तैयार... आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? India का प्लान-B देख हैरानी में दुनिया

Plan B for Petrol Crisis in India: नोबल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मानना था कि सिर्फ जीडीपी बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण नहीं किया जा सकता. सेन कहते थे कि विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे संकट काल में अंतरराष्ट्रीय सहयोग तत्काल बढ़ाया जा सके. अमर्त्य सेन के इन्हीं विचारों की झलक आज भारत की विदेश नीति में दिख रही है.

तेल संकट के लिए भारत का प्लान-बी

ये सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध ने होर्मुज का संकट विकट बना दिया है. होर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है. इस संकट से निपटने के लिए अब भारत ने प्लान B को अमल में ला दिया है. भारत के इस तेल प्लान का सार भारतीय विदेश नीति के दो चैप्टर में छिपा है.

अमेरिकी महाद्वीप के बड़े तेल उत्पादक वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज भारत आई हुई हैं. होर्मुज के संकट से पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिए भारत और वेनेजुएला तेल की सप्लाई पर बातचीत कर रहे हैं. अब से तीन दिन पहले भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी अमल में आ गया है. यानी होर्मुज की घेराबंदी होने के बावजूद ओमान से भारत को तेल की सप्लाई होती रहेगी. होर्मुज के संकटकाल में ओमान और वेनेजुएला से आने वाला तेल ही देश को राहत देगा.

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ओमान से तेल डील पर ईरान का एतराज क्यों नहीं?

भारत का प्लान B आपने देखा और समझा. हो सकता है कि आपके अंदर ये सवाल उठ रहा हो कि जब ईरान किसी भी देश का तेल निकलने देने में आनाकानी कर रहा है. तो फिर ओमान से भारत को होने वाली तेल सप्लाई पर ईरान को ऐतराज क्यों नहीं हैं. ईरान के इस रूख की दो वजह हैं. पहली वजह भौगोलिक है और दूसरी कूटनीतिक है.

ओमान से भारत आने वाला तेल ओमान के दुक्म और सलालाह बंदरगाह से सप्लाई हो रहा है. अगर आप मिडिल ईस्ट के नक्शे पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों बंदरगाह अरब सागर पर स्थित हैं. इनका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कोई लेना-देना नहीं है. इसी वजह से ईरान के पास इस सप्लाई पर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है. दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के युद्ध में भारत निष्पक्ष रहा है. ये भी एक वजह है जिसके चलते ओमान से हो रही तेल सप्लाई को लेकर ईरान कोई आपत्ति नहीं जता रहा है.

तैयार की जा रही है अंडर वॉटर पाइपलाइन

भारत ये समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल चुके हैं. आज ईरान का युद्ध है. आने वाले समय में कोई और तनाव पैदा हो सकता है. इसी वजह से भारत ने ओमान के साथ मिलकर तेल सप्लाई का ऐसा खाका तैयार किया है. जो लंबे वक्त तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके.

भारत ने ओमान से आने वाले 94 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है. इस कदम की वजह से ओमान से तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिला है. गैस की सप्लाई के लिए भारत और ओमान ने एक अंडर वॉटर पाइपलाइन बनाने पर भी समझौता किया है. ये पाइपलाइन ओमान के बंदरगाहों को गुजरात के बंदरगाहों को जोड़ेगी. ये पाइपलाइन अगले सात साल में तैयार हो जाएगी और इस पाइपलाइन से रोजाना 3 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की जाएगी. यानी भारत की कुल गैस जरूरत के 16 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति इसी पाइपलाइन से हो जाएगी.

ओमान के साथ सहयोग आगे बढ़ चुका है. अब बारी वेनेजुएला की है. ईरान युद्ध के दौरान वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है. इसी सहयोग को वेनेजुएला की राष्ट्रपति के भारत दौरे पर मजबूत किया जा रहा है.