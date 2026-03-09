तेहरान के साथ है भारत या इजरायल-अमेरिका को दे रहा समर्थन? अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा! संसद में जयशंकर देंगे एक-एक डिटेल्स

Advertisement
Jaishankar to brief parliament on West Asia tensions: अमेरिका- इजरायल और ईरान की जंग के प्रभाव अब पूरी दुनिया में दिखने लगे हैं. खाड़ी देशों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं. ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यानी 9 मार्च 2026 को संसद में इस मामले में बयान देने वाले हैं. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 09, 2026, 07:17 AM IST
Budget Session Phase Two: संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से फिर शुरू हो रहा है और शुरुआत से ही माहौल गर्म रहने के आसार हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव है. अमेरिका और ईरान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर संसद में बयान देने वाले हैं. माना जा रहा है कि उनके बयान में वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति, भारत की कूटनीतिक रणनीति और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख साफ किया जाएगा. समझते हैं पूरी बात.

बजट सत्र का दूसरा चरण बहुत अहम
बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज होने के संकेत हैं. कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ सकते हैं. इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात और भारत-अमेरिका ट्रेड डील जैसे विषय शामिल हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सत्र आने वाले महीनों में होने वाले चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए भी माहौल तय करेगा.

विपक्ष सरकार से पूछ सकता है तीखे सवाल
वेस्ट एशिया के हालात को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. खासकर अमेरिका द्वारा भारत को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट देने वाले फैसले पर सवाल उठ सकते हैं. यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का प्रभाव माना जाता है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेश मंत्री का बयान जरूरी है, लेकिन सांसदों को सवाल पूछने का मौका भी मिलना चाहिए. उनका कहना है कि सिर्फ बयान देने से पूरी स्थिति साफ नहीं होती.  विपक्ष का आरोप है कि सरकार अमेरिका के साथ समझौता करके अपनी विदेश नीति से समझौता कर रही है.

विदेश नीति पर भी छिड़ सकती है बहस
विदेश नीति और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर भी संसद में तीखी बहस हो सकती है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भारत की विदेश नीति देश के इतिहास, भूगोल और मूल्यों से प्रेरित होनी चाहिए. उन्होंने सरकार की मौजूदा रणनीति पर जमकर सवाल भी उठाए हैं.

2 अप्रैल तक चलेगा सत्र
संसद का यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान सरकार को वित्त विधेयक (Finance Bill) पास कराना है और विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांग भी पारित करानी है. हालांकि सरकार अभी तक इस सत्र का पूरा विधायी एजेंडा सार्वजनिक नहीं कर पाई है, इसलिए आने वाले दिनों में और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिल सकती है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

Iran War 2026

