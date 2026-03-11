DNA: भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा; खाड़ी देशों ने मांगी सप्लाई

Middle East war: मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में दुनिया भर के देशों को तेल और गैस की किल्लत के साथ-साथ महंगाई का डर सता रहा है. लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को परमाणु हमले का डर सता रहा है. हर रोज़ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के खतरे के साए में जी रहे खाड़ी के देश अब अपने नागरिकों को परमाणु हमले से बचाने की तैयारी में जुट गए हैं और इसके लिए भारत से मदद मांगी गई है.ईरान के हमले झेल रहे मिडिल ईस्ट देश बहरीन ने भारत से एक खास तरह के कैप्सूल की डिमांड की है. ये कैप्सूल क्या है और इसकी जरूरत परमाणु हमले जैसे हालात में कैसे होगा. बहरीन की एक फार्मा लायज़निंग कंपनी ने चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी से संपर्क कर परमाणु आपदा में इस्तेमाल होने वाले प्रशियन ब्लू कैप्सूल के बारे में जानकारी मांगी है. इसका ये मतलब हुआ कि बहरीन की सरकार ने सीधे कॉन्टैक्ट न करके किसी लायजनिंग कंपनी की मदद ली है. बहरीन की तरफ से चंडीगढ़ की दवा कंपनी से पूछा गया है कि क्या वो 1 करोड़ कैप्सूल बनाने में सक्षम है. साथ ही ये भी पूछा गया है कि अलग-अलग उम्र की आबादी के लिए इसकी कितनी डोज़ दी जाती है. प्रशियन ब्लू कैप्सूल को लेकर दोनों देशों की कंपनी के बीच बातचीत जारी है. अगर ये बातचीत समझौते में बदलती है तो बहरीन को प्रशियन ब्लू कैप्सूल की सप्लाई की जाएगी. बहरीन के अलावा कतर, कुवैत और जॉर्डन भी परमाणु हमले से बचाने में मदद आने वाले इन कैप्सूल की भारत से खरीदारी में जुटे हैं.

क्या है प्रशियन ब्लू कैप्सूल?

प्रशियन ब्लू कैप्सूल एक दवा है जिसका मुख्य इस्तेमाल रेडियोएक्टिव सीज़ियम और थैलियम के जहर को खत्म करने या शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्हें निकालने के लिए किया जाता है. इसका रासायनिक नाम इनसॉल्यूबल प्रशियन ब्लू या पोटेशियम फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट है. 2003 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे परमाणु आपदाओं के लिए मंज़ूर किया था. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ज़रूरी दवाओं की लिस्ट में इसका नाम रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए है. परमाणु विस्फोट होने पर कई रेडियोएक्टिव पदार्थ फैलते हैं और सांस, भोजन या पानी के जरिए शरीर में चले जाते हैं. इनमें से सीजियम-137 बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये लंबे समय तक शरीर में रहता है.

प्रशियन ब्लू कैप्सूल लेने पर ये आंतों में पहुंचता है और शरीर में घुलता नहीं है. अपनी विशेष क्रिस्टल संरचना के कारण ये कैप्सूल सीजियम और थैलियम को आकर्षित करता है. प्रशियन ब्लू इन पदार्थों से जुड़ जाता है और उन्हें आंत में फंसाकर रखता है. इसकी वजह से ये रेडियोएक्टिव पदार्थ दोबारा खून में घुलते नहीं हैं और स्टूल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं

कसे काम करती है दवाई?

इस तरह रेडियोएक्टिव पदार्थों के शरीर में रहने का समय काफी कम हो जाता है. सीजियम लगभग 30 दिनों में ही शरीर से बाहर हो जाता है. इससे शरीर को कम समय तक रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, जिससे अंगों को होने वाला नुकसान और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है, हालांकि ये कैप्सूल केवल सीज़ियम और थैलियम जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थों के लिए ही असरदार है. परमाणु हमले से फैलने वाले दूसरे रेडियोएक्टिव पदार्थों जैसे आयोडीन-131 और प्लूटोनियम के लिए ये काम नहीं करता है. यही वजह है कि रेडिएशन से पूरी तरह बचने के लिए कुछ और दवाएं भी लेनी पड़ती हैं. प्रशियन ब्लू कैप्सूल हमले से पहले या तुरंत बाद में डॉक्टर की सलाह पर ली जाती है और इसे सरकारी विभाग के द्वारा बांटा जाता है. बिना डॉक्टर के पर्चे के ये दवा नहीं मिल सकती है.

रेडिएशन से कैसे पहुंचाता है मदद?

