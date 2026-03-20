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ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर शशि थरूर ने सोनिया गांधी को सुनाया

पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी के आखिर में इजरायल से लौटते हैं और ईरान पर हमला हो जाता है. कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया. इसे सरेंडर कहते हुए चुप रहने का आरोप लगाया. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर सोनिया गांधी ने लेख भी लिखा और सरकार को कोसा लेकिन अब शशि थरूर ने पार्टी को आईना दिखाया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:49 AM IST
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ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर शशि थरूर ने सोनिया गांधी को सुनाया

अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही थी लेकिन शशि थरूर ने खुलकर समर्थन किया है. 21 दिन से ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जंग छिड़ी है. हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत कई टॉप अधिकारी, नेता मारे जा चुके हैं. हालांकि कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे से लौटते ही ईरान पर हमले की क्रोनोलॉजी को उछालने की कोशिश की. कुछ नेताओं ने इसे सरकार का 'सरेंडर' कह दिया लेकिन अब पूर्व डिप्लोमेट और सांसद शशि थरूर ने ही अपनी पार्टी को नसीहत दी है. 

हां, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इशारों में नहीं, खुलकर सोनिया गांधी को मैसेज देने की कोशिश की. एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पश्चिम एशिया संकट के बाद केंद्र सरकार के रुख को लेकर सोनिया गांधी के लेख पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'अगर मैं किसी कांग्रेस सरकार को सलाह दे रहा होता, तो मेरी सलाह यही होती कि इस समय संयम से काम लिया जाए. संयम का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है.' 

संयम है, सरेंडर नहीं: शशि थरूर

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सरेंडर के आरोपों को थरूर की तरफ संयम कहा जाना बड़ी बात है. यह सीधे तौर पर कांग्रेस की मौजूदा लाइन से इतर है. थरूर ने आगे कहा कि संयम तो ताकत है... यह दिखाता है कि हम अपने हितों को अच्छी तरह समझते हैं और सबसे पहले अपने हितों की रक्षा के लिए ही कदम उठाएंगे. भाजपा के अमित मालवीय समेत कई नेता अब शशि थरूर का यह इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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