क्या ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान पर कहर ढाने के लिए अमेरिका ने किया भारत के एयरस्पेस का इस्तेमाल? जान लीजिए सच

Iran Israel War: अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों-फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान भारी बमबारी की. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन को'मिडनाइट हैमर' नाम दिया. इसके जवाब में ईरान ने ईजरायल ने कई मिसाइलें दागीं. ईरान ने तेल अवीव समेत कई शहरों में भारी तबाही मचाई. लेकिन इन सबके कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया है कि 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के दौरान ईरान के खिलाफ विमान लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था.

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने रविवार को सोशल मीडिया पर चल रही इन दावों की तहकीकात की. और सभी अफवाहों को खारिज कर दिया. सरकारी एजेंसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये दावे झूठे हैं. पीआईबी ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ विमान लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था. यह दावा फर्जी है. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया था.'

Several social media accounts have claimed that Indian Airspace was used by the United States to launch aircraft against Iran during Operation Midnight Hammer. This claim is FAKE. Indian Airspace was NOT used by the United States during Operation Midnight Hammer: PIB pic.twitter.com/T8WcAC5uTW

— ANI (@ANI) June 22, 2025