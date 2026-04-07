'खुल गया होर्मुज...', पीट हेगसेथ का फार्ट वाला वीडियो शेयर कर ईरान ने लिए मजे! क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

US Defence Secretary Pete Hegseth: ईरान-अमेरिका के बीच जारी युद्ध के दौरान एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वीडियो अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईरान ने अजीबोगरीब दावा किया है. ईरानी दूतावास ने दावा किया कि पीट हेगसेथ ने ब्रीफिंग के दौरान पोडियम के पास फार्ट किया है. अब इस दावे पर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

दरअसल, जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ एक एक औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पोडियम पर खड़े दिख रहे हैं. हाथ में कागज लेकर वह खड़े हैं और बोलने की तैयारी कर रहे हैं ठीक इसी दौरान एक आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद लोगों ने इसको फार्ट की आवाज करार दिया है.

होर्मुज स्ट्रेट खुल गया

ईरान के केन्या स्थिति दूतावास के एक्स हैंडल पर इस वीडियो क्लिप को शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में लिखा गया कि The Strait is opened यानी होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है. ईरानी दूतावास ने इस कैप्शन के माध्यम से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका पर तंज कसने का काम किया है.

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दावे में कितनी सच्चाई?

सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रही है; हालांकि, इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो एडिटेड हो सकता है और फार्ट की आवाज बाद में जोड़ी गई हो सकती है. एक सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि यह डब किया हुआ वीडियो है फार्ट की आवाज एडिटिंग में सॉफ्टवेयर से जोड़ी गई है. ज़ी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

The Strait is opened pic.twitter.com/yAh67KMFyQ

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 38 दिनों से युद्ध जारी है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (07 अप्रैल) को आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के लिए आज की रात आखिरी होने वाली है.फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. इन सब चीजों से इतर सोशल मीडिया पर तंज कसने का सिलसिला जारी है.

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