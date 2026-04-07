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Hindi Newsजरा हटकेखुल गया होर्मुज..., पीट हेगसेथ का फार्ट वाला वीडियो शेयर कर ईरान ने लिए मजे! क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

'खुल गया होर्मुज...', पीट हेगसेथ का फार्ट वाला वीडियो शेयर कर ईरान ने लिए मजे! क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

पश्चिम एशिया में तनाव भले चरम पर है, लेकिन ईरान सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ाई लड़ रहा है. ईरान के केन्या स्थिति दूतावास ने एक वीडियो के माध्यम से अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ पर तंज कसा है. इस वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:49 PM IST
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फोटो स्क्रीनग्रैब
फोटो स्क्रीनग्रैब

US Defence Secretary Pete Hegseth: ईरान-अमेरिका के बीच जारी युद्ध के दौरान एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वीडियो अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईरान ने  अजीबोगरीब दावा किया है. ईरानी दूतावास ने दावा किया कि पीट हेगसेथ ने ब्रीफिंग के दौरान पोडियम के पास फार्ट किया है. अब इस दावे पर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. 

दरअसल, जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ एक एक औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पोडियम पर खड़े दिख रहे हैं. हाथ में कागज लेकर वह खड़े हैं और बोलने की तैयारी कर रहे हैं ठीक इसी दौरान एक आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद लोगों ने इसको फार्ट की आवाज करार दिया है. 

होर्मुज स्ट्रेट खुल गया

ईरान के केन्या स्थिति दूतावास के एक्स हैंडल पर इस वीडियो क्लिप को शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में लिखा गया कि The Strait is opened यानी होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है. ईरानी दूतावास ने इस कैप्शन के माध्यम से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका पर तंज कसने का काम किया है.  

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(यह भी पढ़ें: 'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष, मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पेश की दलील)

दावे में कितनी सच्चाई?

सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रही है; हालांकि, इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो एडिटेड हो सकता है और फार्ट की आवाज बाद में जोड़ी गई हो सकती है. एक सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि यह डब किया हुआ वीडियो है फार्ट की आवाज एडिटिंग में सॉफ्टवेयर से जोड़ी गई है. ज़ी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. 

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर 

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 38 दिनों से युद्ध जारी है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (07 अप्रैल) को आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के लिए आज की रात आखिरी होने वाली है.फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है.  इन सब चीजों से इतर सोशल मीडिया पर तंज कसने का सिलसिला जारी है. 

(यह भी पढ़ें: 58 डेटोनेटर, 15 जिलेटिन स्टिक और 8 कनेक्टर… RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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