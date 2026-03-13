ईरान की नई समुद्री चाल, दुनिया को याद आया 1971 में भारत का वो पराक्रम; जब उसने तोड़ दिया था पाकिस्तान

Indian Navy action against Pakistan in 1971 War: US-इजरायल को हराने के लिए ईरान अब समुद्र में नई चाल चल रहा है. उसकी इस चाल की आहट लगते ही दुनिया को 1971 में भारत का वो पराक्रम याद आ रहा है. जब भारत ने भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को तोड़ दिया था. तो क्या अब ईरान के दुश्मन भी हारने वाले हैं.
Indian Navy Operation X: जंग में भारी पड़ रहे यूएस और इजरायल को रोकने के लिए ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य को समुद्री बारूदी सुरंगों से पाट रहा है. ऐसा करके वह इस स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो शिप्स की आवाजाही को पूरी तरह ब्लॉक करना चाहता है. जिससे दुनिया में पेट्रोलियम को लेकर त्राहि-त्राहि मच जाए और सभी देश अमेरिका पर यह जंग बंद करने का दबाव डालें. ईरान का यह पैंतरा कितना काम कर पाएगा? इस बारे में तो भविष्य में ही पता चलेगा. लेकिन आज से 55 साल पहले भारत यह कारनामा करके पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुका है. उस वक्त भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के एक लाख टन क्षमता के कई जहाज डुबो दिए थे. उस मार को याद करके जिन्नालैंड आज भी सिहर उठता है. वह गौरवशाली गाथा क्या थी, आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि समुद्री माइंस (Naval Mines या Sea Mines) क्या होते हैं? असल में वे पानी के नीचे रखे जाने वाले घातक विस्फोटक हथियार होते हैं. ये किसी जहाज/पनडुब्बी के पास आने पर खुद-ब-खुद फट जाते हैं. जिससे बड़े जहाज डूब सकते हैं या गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. ये दुश्मन के खिलाफ सस्ते, प्रभावी और छिपे हुए हथियार माने जाते हैं. इनका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन की नौसेना को रोकने, बंदरगाहों को ब्लॉक करने या आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए किया जाता है.
नीचे तैनात होने पर ये केवल विशेष माइन-डिटेक्शन सिस्टम से पकड़े जा सकते हैं. ये माइंस न केवल विनाश लाती हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी दुश्मन को तोड़ देती हैं. ये पूरे समुद्री क्षेत्र को नो-गो जोन में बदल सकती हैं. भारतीय नौसेना ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने के लिए इन्हीं माइंस का इस्तेमाल किया था. जिससे दुश्मनों के सिविल-मिलिट्री दोनों तरह के जहाज डूब गए या नष्ट हो गए थे. इससे उसका हौसला पूरी तरह टूट गया था, जिससे बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता साफ हुआ.
डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन की किताब 'ऑपरेशन एक्स' के मुताबिक, विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई तो वह दो हिस्सों में बंटा हुआ था. जिसमें से एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान था. दोनों के बीच भारत था. जब 1971 की जंग शुरू हुई तो भारत ने एयरस्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति वापस ले ली. ऐसे में पश्चिम पाकिस्तान को अपने पूर्वी हिस्से में हथियार और दूसरी चीजों की सप्लाई करने के लिए जलमार्ग पर ही निर्भर हो जाना पड़ा.
बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी जहाजों को गंगा-ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से होकर मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में जाना पड़ता था. उसकी सेनाएं चटगांव, मोंगला और चलना जैसे बंदरगाहों से हथियार, भोजन और सैनिक लाती थीं.
उसकी इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने के लिए एडमिरल एसएम नंदा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन एक्स' शुरू किया. उनके आदेश पर भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विशेषज्ञ कैप्टन सामंत ने नौसैनिक कमांडो फोर्स तैयार की. यह एक सीक्रेट मिशन था, जिसमें बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई. उन्हें गंगा-ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में समुद्री सुरंग बिछाना सिखाया गया.
मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय इंजीनियरों ने स्वदेशी लिम्पेट माइंस (जहाजों के हल पर चिपकाए जाने वाले छोटे विस्फोटक) बनाए. ये माइंस सरल लेकिन घातक थे. फिर भारतीय नौसेना के फ्रॉगमैन (एलीट गोताखोर) पानी के नीचे तैरकर दुश्मन जहाजों पर लिम्पेट चिपकाते और टाइमर सेट करते.
अगस्त 1971 तक पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए. 14 अगस्त को मुक्ति बाहिनी के 170 से अधिक कमांडो ने एक साथ चटगांव के वाटरफ्रंट पर हमला कर दिया. इस हमले में कई पाकिस्तानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया या डुबो दिया गया. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह किसी नौसेना का दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ा विध्वंसक अभियान था. जिसमें गंगा डेल्टा में पुसुर जैसी नदियां युद्धक्षेत्र बन गईं.
भारतीय नौसेना का यह अभियान पाकिस्तान के लिए बड़ी तबाही लेकर आया. उसके एक लाख टन क्षमता के कई जहाज डुबो दिए गए. डूबने वाले जहाजों में मिलिट्री और सिविल दोनों शामिल थे. उसका एयर सपोर्ट पहले ही खत्म हो चुका था, अब नेवी भी अब बर्बाद हो गई थी. इसके चलते पाकिस्तानी सेना पंगु होकर रह गई.
ऑपरेशन हॉट पैंट्स ने पाकिस्तान को चौंकाया
चटगांव पोर्ट पर दुश्मन को खत्म करने के बाद अब पोर्ट मोंगला की बारी थी. इसके लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन हॉट पैंट्स शुरू की. खराब मौसम और इंजन खराबी के बावजूद भारत का युद्धपोत फ्लोटिला दुश्मन के पानी में घुसा और मोंगला बंदरगाह के पास माइंस बिछा दी. इससे गंगा डेल्टा पूरी तरह ब्लॉक हो गया. इन माइंस ने न केवल पाकिस्तानी जहाज डुबोए बल्कि पाकिस्तान को मुक्ति बाहिनी से लड़ रहे सैनिकों को नदियों की रक्षा में लगाने को मजबूर कर दिया.
इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी PNS गाजी बंगाल की खाड़ी में भेजी. उसका मकसद INS विक्रांत को डुबोना और भारतीय बंदरगाहों पर माइंस बिछाना था. लेकिन भारतीय नौसेना ने एक सफल चाल खेलकर उसे धोखा दे दिया. नौसेना की पूर्वी कमान ने फर्जी सिग्नल से गाजी को विश्वास दिलाया कि विक्रांत विशाखापत्तनम में ही है. वहीं पनडुब्बी नाशक INS राजपूत को चुपके से विशाखापत्तनम में तैनात कर दिया गया.
3-4 दिसंबर 1971 की रात को गाजी पनडुब्बी रहस्यमय तरीके से डूब गई. कुछ लोग कहते हैं कि INS राजपूत ने अचूक निशाने के साथ उसे जलमाधि दे दी. वहीं कई लोगों का कहना है कि भारतीय माइंस से टकराने की वजह से वह डूबी.
गाजी के डूबने से विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में खुलकर दुश्मन का शिकार करने की छूट मिल गई. इसके बाद सीहॉक और एलाइज विमानों से चटगांव और कॉक्स बाजार पर जबरदस्त हमले किए गए. चारों ओर से घिर चुकी पाकिस्तानी सेना को जब बचाव का कोई और चारा नहीं दिखाई दिया तो उसने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण किया. उसके 93,000 सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए और सारे हथियार छीन लिए गए. इसके साथ ही दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का उदय हुआ और 'इस्लामिक उम्माह' का गुब्बारा महज 24 साल में ही गुब्बारे की तरह फूट गया.
आज ईरान एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछाने जा रहा है. इस स्ट्रेट के जरिए दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल का व्यापार होता है. अगर ईरान का दांव सफल रहा तो दुनिया का यह अहम तेल मार्ग पूरी तरह बंद हो सकता है. जिसका प्रभावी समूची दुनिया को झेलना होगा. वहीं अगर दांव नहीं चल पाया तो फिर ईरान का 'गाजा' बनने से कोई नहीं रोक पाएगा.
