'अपनी करेंसी में कारोबार करें देश'... BRICS के मंच से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने क्यों की ये अपील?

दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को अब आपसी कारोबार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए. इसकी जगह सभी सदस्य देशों को अपनी-अपनी करेंसी (जैसे रुपया, रियाल, रूबल) में लेन-देन बढ़ाना चाहिए.दुनिया के मौजूदा हालात पर बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सभी को मिलकर ब्रिक्स के 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (NDB) को और मजबूत बनाना होगा, ताकि सदस्य देशों को व्यापार और विकास के लिए डॉलर पर निर्भर न रहना पड़े.
फोरम को संबोधित करते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा, 'सबसे जरूरी कदम यह है कि सदस्य देश आपसी व्यापार में अपनी-अपनी करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाएं. इसके साथ ही, करेंसी के उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने और आपस में सीधे लेन-देन के लिए एक पक्का सिस्टम भी तैयार करना होगा.उन्होंने कहा कि दुनिया का मौजूदा वित्तीय ढांचा सिर्फ एक-दो मुद्राओं (जैसे डॉलर) पर टिका है. इसी वजह से जब भी कोई राजनीतिक उठापटक या प्रतिबंध लगते हैं, तो इसका सीधा झटका पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.
पेजेशकियान ने जोर दिया कि बातचीत को जमीन पर उतारने के लिए ब्रिक्स के 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (NDB) को मुख्य भूमिका निभानी होगी. यह बैंक सदस्य देशों में सड़कों, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को फंड दे. इसके लिए बैंक को स्थानीय करेंसी में कर्ज देना चाहिए, आसान क्रेडिट लाइन बनानी चाहिए और प्राइवेट निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गारंटी देनी चाहिए.
दुनिया भर में चल रहे तनावों और संकटों पर बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा, 'आज पूरी दुनिया बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है. भू-राजनीतिक अनिश्चितता, सामान की आवाजाही (सप्लाई चेन) में रुकावटें और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल, इन वजहों से आज देशों के लिए काम करना काफी पेचीदा हो गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स के पास क्या हल है?
हमारा मानना है कि ब्रिक्स की असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं कितनी बड़ी हैं, बल्कि इसकी असली ताकत तब सामने आएगी जब यह ताकत आपसी व्यापार, नए निवेश और मिलकर प्रोजेक्ट्स को फंड देने में बदलेगी, यानी सिर्फ फाइलों में सहयोग की बात करने के बजाय उसे असल जमीन पर उतारा जाए.'
दिल्ली रवाना होने से पहले तेहरान में पत्रकारों से बातचीत में भी ईरानी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के मकसद पर बेबाक राय रखी थी. उन्होंने साफ कहा था कि इस संगठन का मुख्य लक्ष्य दुनिया में किसी एक देश की मनमानी यानी 'एकतरफावाद' को खत्म करना है.
अमेरिकी डॉलर के दबदबे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने अपना एक खास बैंक बनाया है और सदस्य देश आपसी निवेश बढ़ा रहे हैं. इसका मकसद यह है कि देशों के बीच व्यापार बिना डॉलर के आसानी से चल सके, जिससे डॉलर की दादागिरी और वैश्विक वित्तीय तंत्र पर उसकी पकड़ को कमजोर किया जा सके. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में स्वतंत्रता, एकजुटता, आर्थिक स्थिरता और नई तकनीकों के साथ-साथ कारोबार, बैंकिंग और उद्योगों से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी. आज यानी 11 सिंतबर को वो दिल्ली में पीएम मोदी के साथ अलग से मीटिंग भी करने वाले हैं.