/ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का दिल्ली दौरा तय, सितंबर में BRICS समिट में लेंगे हिस्सा; क्यों खास है यह यात्रा?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सितंबर में भारत की राजधानी नई दिल्ली का दौरा करेंगे. वह यहां होने वाली BRICS शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे. ईरानी सूत्रों ने उनके भारत आने की पुष्टि की है. इस खबर के सामने आने के बाद नई दिल्ली में होने वाले BRICS सम्मेलन को लेकर वैश्विक स्तर पर दिलचस्पी और बढ़ गई है.
भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और 18वीं BRICS शिखर बैठक का आयोजन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होना है. सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के जुटने की उम्मीद है.
पेजेशकियान का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिम एशिया की स्थिति लगातार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बनी हुई है. ईरान और भारत के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं. ऐसे में BRICS बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की संभावना भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पेजेशकियान इससे पहले अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित BRICS सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं. उस बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की थी.
नई दिल्ली में होने वाला यह BRICS सम्मेलन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी की भी उम्मीद जताई जा रही है. अगर ये सभी नेता एक साथ दिल्ली पहुंचते हैं, तो सम्मेलन के दौरान कई अहम द्विपक्षीय मुलाकातों का रास्ता खुल सकता है. BRICS शिखर बैठक के लिए भारत ने ‘लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) को मुख्य थीम बनाया है. इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, बहुपक्षीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
पेजेशकियान की दिल्ली यात्रा को सिर्फ BRICS की औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं देखा जा रहा है. भारत और ईरान के रिश्तों में ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत का महत्व और बढ़ जाता है. अब सबकी नजर सितंबर में होने वाले BRICS सम्मेलन पर होगी. एक ही मंच पर भारत, ईरान, रूस और चीन जैसे प्रमुख देशों के नेताओं की मौजूदगी इसे वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक बना सकती है.