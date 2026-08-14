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ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का दिल्ली दौरा तय, सितंबर में BRICS समिट में लेंगे हिस्सा; क्यों खास है यह यात्रा?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे. यह यात्रा भारत और ईरान के रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है. पेजेशकियान की संभावित यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिम एशिया की स्थिति और क्षेत्रीय कूटनीति पर दुनिया की नजर है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 14, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:03 PM IST
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का दिल्ली दौरा तय, सितंबर में BRICS समिट में लेंगे हिस्सा; क्यों खास है यह यात्रा?
Image Credit: Reuters File Photo (ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का भारत दौरा, सितंबर में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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