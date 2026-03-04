तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार लेकिन...

ईरान के जवाबी हमले के बीच भारत की धरती से सुलह का ऑफर दिया गया है. जी हां, दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं. हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं. इसके बदले में उन्होंने अमेरिका से कुछ आश्वासन मांगा है. इससे कुछ घंटे पहले यूएस एंबेसी और अपने सैन्य अड्डों पर हो रहे ईरानी अटैक से गुस्साए ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान में ग्राउंड ऐक्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे. उनका इशारा यह था कि वह तेहरान में अमेरिकी फौज उतार सकते हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में इलाही ने कहा कि लेकिन बातचीत इज्जत के साथ होनी चाहिए. ईरान के खिलाफ कोई हुक्म देने के लिए नहीं. हम अपना बचाव कर रहे हैं. हम अपना हक ले रहे हैं और कुछ नहीं. जब ईरान के प्रतिनिधि से फिर पूछा गया कि आप बड़ा बयान दे रहे हैं क्योंकि तेहरान ने आधिकारिक रूप से जंग रोकने जैसी कोई बात नहीं की है. इस पर ईरानी प्रतिनिधि ने कहा कि नहीं, इस स्थिति में कोई भी समझौता नहीं चाहता है. वह हमला करते हैं और हम सुलह करेंगे? नहीं. लेकिन अगर वे युद्ध रोकते हैं और वे हमें गारंटी देते हैं कि फिर से हमला नहीं करेंगे और प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं होंगे?

"If they stop the war and they have to give us the guarantee they are not going to attack us again, and also remove the sanctions against Iran, why will we not be ready for negotiation? We are looking for the peace... We hope that at this…

'जनता ईरान सरकार के साथ'

इलाही ने इंटरव्यू में कहा, 'ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की शहादत एक बहुत बड़ा नुकसान है. हमें उम्मीद है कि इस हालात में हम जीतेंगे. हमारे देश पर हमले के बाद ईरान के लोग एकजुट हैं. वे सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. वे ईरानी सरकार और सेना का समर्थन करते हैं. वे इस जंग में जीत चाहते हैं.'

अब तक बमबारी में ईरान के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जवाबी हमले में 6 अमेरिकियों के मारे जाने की भी खबर आई है. दोनों तरफ से हमले रुके नहीं हैं. पश्चिम एशिया के कई देश इस बमबारी की जद में हैं. अमेरिका ने अभी इसे युद्ध घोषित नहीं किया है. अमेरिका और इजरायल इसे ऑपरेशन ही कह रहे हैं लेकिन ईरान के हमले तेज हुए और नुकसान बढ़ा तो अमेरिका की टेंशन भी बढ़ जाएगी. तेल के रेट भी बढ़ सकते हैं.

ईरान पड़ोसी देशों पर हमले क्यों कर रहा?

जब उनसे पूछा गया कि ईरान बहरीन, यूएई, कतर को टारगेट क्यों कर रहा है? तेहरान सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि हमने कभी भी अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया. अमेरिका हमारा पड़ोसी नहीं है लेकिन अमेरिका और इजरायल ने हमारे पड़ोसियों के कुछ बेस का इस्तेमाल किया, खासकर पर्शियन गल्फ में. उन्होंने इन बेस से ईरान पर हमला किया. हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. अगर हम अपना बचाव करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इन अमेरिकी बेस पर हमला करना होगा. हमने अरब देशों और अपने सभी अच्छे पड़ोसियों को बता दिया है कि हम आप पर हमला नहीं करने वाले हैं.

