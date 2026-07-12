/होर्मुज पर ईरान में फूट! IRGC के रास्ता बंद करने से भड़की पेजेशकियान सरकार, आगे क्या?

IRGC Vs Pezeshkian: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच अब ईरान के अंदर नीतिगत फैसलों को लेकर मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान में अंदरखाने दो फाड़ होता दिख रहा है. फिलहाल ईरान को चला रही सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप में जबरदस्त कलह देखने को मिल रही है.
दरअसल आईआरजीसी ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की सरकार कूटनीतिक रास्ते से तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के फैसले पर टिकी है.
सौफान सेंटर के सीनियर एनलिस्ट केनेथ कैट्जमैन के मुताबिक, मौजूदा हालात में ईरान के सत्ता तंत्र के भीतर दो अलग-अलग सोच काम कर रही हैं. आईआरजीसी के टॉप कमांडर और कट्टरपंथियों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखना ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है, जिसके जरिए अमेरिका पर दबाव बरकरार रखा जा सकता है. इस धड़े को लगता है कि ईरान की भौगोलिक स्थिति के चलते वो अमेरिका से भले जीत न पाएं लेकिन उसे लंबे समय तक खाड़ी की जंग में फंसाकर खोखला कर सकते हैं.
एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आईआरजीसी के मुखिया अहमद वाहिदी भी चाहते हैं कि होर्मुज को ढाल बनाकर ईरान को मजबूत बनाए रखने की कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं.
आपको बताते चलें कि अमेरिका और इजरायल के विनाशकारी हमले से जूझ रहे ईरान में 6 मार्च को अहमद वाहिदी ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कमान संभाली थी. दूसरी ओर देश की पॉलिटिकल लीडरशिप बातचीत के जरिए ही अमेरिका के साथ समाधान निकालने की वकालत कर रही है.
विश्लेषक के मुताबिक, आईआरजीसी वाला कट्टरपंथी धड़ा यह भी चाहता है कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेना जरूरी है. जब तक उनकी मौत का बदला नहीं लिया जाएगा, इंतकाम की आग धधकती ही रहेगी, इसलिए अमेरिका को मुहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए जिससे भविष्य में वो ईरान के खिलाफ कैसी भी सैन्य कार्रवाई करने से पहले कई दफा सोचे.
अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किसी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जा सकता. कुछ लोगों की जिद के चलते बाकी दुनिया को परेशान करना ठीक नहीं है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल-गैस व्यापार के लिए यह रूट बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में इसे बंद करने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान में फौजी तंत्र अपने रुख पर अड़ा रहता है, और होर्मुज को बंद कर दिया गया तो अमेरिका-इजरायल की ओर से और विनाशकारी हमले हो सकते हैं. दूसरी सूरत में अगर राष्ट्रपति पेजेशकियान की सरकार कैसे भी आईआरजीसी पर दबाव बनाकर उसे पीछे हटने के लिए तैयार कर लेते हैं, तब ओमान की मध्यस्थता में एक नया समझौता अस्तित्व में आ सकता है.