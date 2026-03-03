Advertisement
trendingNow13128594
Hindi Newsदेशखामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, इजरायल के हमले पर खामोश क्यों है भारत

खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, इजरायल के हमले पर खामोश क्यों है भारत

सोनिया गांधी का आरोप है कि भारत सरकार की ओर से जानबूझकर ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन और सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की गई. ईरान अटैक से ठीक पहले पीएम इजरायल गए थे. भारत-इजरायल की दोस्ती पूरी दुनिया को पता है लेकिन अब खामेनेई की कुछ भूलों की भी बात की जा रही है, जो शायद लोग भूल गए थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, इजरायल के हमले पर खामोश क्यों है भारत

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की चुप्पी चौंकाने वाली है. यह चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्यहीनता है. वैसे भी विपक्ष के कई नेता ईरान पर हमले की टाइमिंग को लेकर अपनी सरकार को घेर रहे हैं. दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल से लौटते ही ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू हो गए. दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से गहरी दोस्ती है. एक और बात है जिसकी चर्चा इस समय खूब हो रही है. पिछले एक दशक में खामेनेई हुकूमत की वो 4 भूलें, जो उस समय किसी भी भारतीय को अच्छी नहीं लगी थीं. 

पहले बात भारत-इजरायल दोस्ती की. पिछले हफ्ते तेल अवीव की आधिकारिक यात्रा पर गए पीएम मोदी ने इजरायली संसद में बोलते हुए खुलकर नेतन्याहू के देश का सपोर्ट किया. आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने ऐसा बोला कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. इजरायली सांसदों ने खड़े होकर भारतीय पीएम का आभार जताया. गौर करने वाली बात यह रही कि पीएम किसी तरह से बचने या कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते नहीं दिखे. जो बोले साफ-साफ बोले. हमले के बाद भी पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है. कैमरे के सामने नेतन्याहू ने समर्थन के लिए मोदी का धन्यवाद जताया और 'ग्रेट फ्रेंड' कहा. 

पश्चिम एशिया पर मोदी ने क्या कहा

हां, कनाडा के पीएम का वेलकम करते हुए पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट पर भारत का पक्ष रखा. उन्होंने दुनियाभर में हो रही लड़ाई पर कहा कि आतंकवाद और कट्टरता पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं. इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. पीएम ने आगे कहा कि विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट है. हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है... पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति गहरी चिंता का विषय है. भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब बात खामेनेई की भूलों की

हां, 2017 से लेकर 2024 के बीच चार बार ऐसा कुछ हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मामले पर अपनी राय दी. इसे 'बेवजह दखल' कहा जा सकता है. वैसे तो ईरान से भारत के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं. व्यापार होता रहा है. लोगों का आना जाना भी होता है. खामेनेई के गुरु खुमैनी के दादा भारत से ही गए थे लेकिन हाल के वर्षों में कई बार खामेनेई सरकार ने भारत को नाराज किया. इतना कि विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतों को तलब कर विरोध जताया.  

1. 2017 में खामेनेई ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए 'उत्पीड़न का शिकार कश्मीरी' कहते हुए मुसलमानों को उकसाया. 

2. आर्टिकल 370 समाप्त किए जाने के बाद 2019 में खामेनेई ने निष्पक्ष और समान पॉलिसी की मांग कर दी. 

3. 2020 में दिल्ली दंगों के समय ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर ने हिंदुओं के लिए 'कट्टरपंथी' और 'मुसलमानों का नरसंहार' लिखते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने तब #IndianMuslimsInDanger हैशटैग का इस्तेमाल किया था. इस बार भी उन्होंने हिंदू पीड़ितों को नजरअंदाज किया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को हवा दी. ईरान की संसद ने नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बता दिया. यह सब तब भारतीयों को अच्छा नहीं लगा था. 

4. सितंबर 2024 में उन्होंने भारत की तुलना गाजा और म्यांमार से कर दी. भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी और गलत जानकारी होने की बात करते हुए इसका खंडन किया. 

पढ़ें: तेहरान का हर चौराहा हैक था और... अब पता चला खामेनेई पर हमले से पहले कैसे हुई जासूसी

हालांकि अब भी भारत में तमाम हिंदू और बड़ी संख्या में मुसलमान खामेनेई की हत्या से दुखी हैं. कई राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Iran isreal war

Trending news

इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
नेतन्याहू से गहरी दोस्ती... ईरान के खामेनेई की 4 भूलें! यूं ही खामोश नहीं भारत
Iran isreal war
नेतन्याहू से गहरी दोस्ती... ईरान के खामेनेई की 4 भूलें! यूं ही खामोश नहीं भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?