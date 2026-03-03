खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, इजरायल के हमले पर खामोश क्यों है भारत

सोनिया गांधी का आरोप है कि भारत सरकार की ओर से जानबूझकर ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन और सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की गई. ईरान अटैक से ठीक पहले पीएम इजरायल गए थे. भारत-इजरायल की दोस्ती पूरी दुनिया को पता है लेकिन अब खामेनेई की कुछ भूलों की भी बात की जा रही है, जो शायद लोग भूल गए थे.
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की चुप्पी चौंकाने वाली है. यह चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्यहीनता है. वैसे भी विपक्ष के कई नेता ईरान पर हमले की टाइमिंग को लेकर अपनी सरकार को घेर रहे हैं. दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल से लौटते ही ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू हो गए. दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से गहरी दोस्ती है. एक और बात है जिसकी चर्चा इस समय खूब हो रही है. पिछले एक दशक में खामेनेई हुकूमत की वो 4 भूलें, जो उस समय किसी भी भारतीय को अच्छी नहीं लगी थीं.
पहले बात भारत-इजरायल दोस्ती की. पिछले हफ्ते तेल अवीव की आधिकारिक यात्रा पर गए पीएम मोदी ने इजरायली संसद में बोलते हुए खुलकर नेतन्याहू के देश का सपोर्ट किया. आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने ऐसा बोला कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. इजरायली सांसदों ने खड़े होकर भारतीय पीएम का आभार जताया. गौर करने वाली बात यह रही कि पीएम किसी तरह से बचने या कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते नहीं दिखे. जो बोले साफ-साफ बोले. हमले के बाद भी पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है. कैमरे के सामने नेतन्याहू ने समर्थन के लिए मोदी का धन्यवाद जताया और 'ग्रेट फ्रेंड' कहा.
हां, कनाडा के पीएम का वेलकम करते हुए पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट पर भारत का पक्ष रखा. उन्होंने दुनियाभर में हो रही लड़ाई पर कहा कि आतंकवाद और कट्टरता पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं. इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. पीएम ने आगे कहा कि विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट है. हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है... पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति गहरी चिंता का विषय है. भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है.
हां, 2017 से लेकर 2024 के बीच चार बार ऐसा कुछ हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मामले पर अपनी राय दी. इसे 'बेवजह दखल' कहा जा सकता है. वैसे तो ईरान से भारत के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं. व्यापार होता रहा है. लोगों का आना जाना भी होता है. खामेनेई के गुरु खुमैनी के दादा भारत से ही गए थे लेकिन हाल के वर्षों में कई बार खामेनेई सरकार ने भारत को नाराज किया. इतना कि विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतों को तलब कर विरोध जताया.
1. 2017 में खामेनेई ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए 'उत्पीड़न का शिकार कश्मीरी' कहते हुए मुसलमानों को उकसाया.
2. आर्टिकल 370 समाप्त किए जाने के बाद 2019 में खामेनेई ने निष्पक्ष और समान पॉलिसी की मांग कर दी.
3. 2020 में दिल्ली दंगों के समय ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर ने हिंदुओं के लिए 'कट्टरपंथी' और 'मुसलमानों का नरसंहार' लिखते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने तब #IndianMuslimsInDanger हैशटैग का इस्तेमाल किया था. इस बार भी उन्होंने हिंदू पीड़ितों को नजरअंदाज किया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को हवा दी. ईरान की संसद ने नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बता दिया. यह सब तब भारतीयों को अच्छा नहीं लगा था.
4. सितंबर 2024 में उन्होंने भारत की तुलना गाजा और म्यांमार से कर दी. भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी और गलत जानकारी होने की बात करते हुए इसका खंडन किया.
पढ़ें: तेहरान का हर चौराहा हैक था और... अब पता चला खामेनेई पर हमले से पहले कैसे हुई जासूसी
हालांकि अब भी भारत में तमाम हिंदू और बड़ी संख्या में मुसलमान खामेनेई की हत्या से दुखी हैं. कई राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं.
